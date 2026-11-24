Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân gian các dân tộc xã Đạ Tẻh 2 năm 2026

Sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở

Một trong những hoạt động nổi bật là Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân gian các dân tộc xã Đạ Tẻh 2 năm 2026. Ngày hội thu hút đông đảo vận động viên và người dân tham gia, cổ vũ với nhiều nội dung mang đậm sắc màu văn hóa cộng đồng như nhảy sạp, kéo co phối hợp nam nữ, đẩy gậy nam và nữ, bịt mắt đập niêu, ném còn.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, những bước nhảy sạp nhịp nhàng, màn kéo co đầy hào hứng hay các cuộc tranh tài đẩy gậy đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi. Những trò chơi dân gian vốn gần gũi trong đời sống cộng đồng trở thành cầu nối để người dân các thôn giao lưu, chia sẻ và cùng tham gia các hoạt động tập thể.

Các đội thi tham gia tranh tài môn kéo co

Không đơn thuần là những cuộc tranh tài, ngày hội còn tạo điều kiện để các trò chơi, sinh hoạt văn hóa truyền thống được tái hiện trong đời sống hôm nay. Qua đó, thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, tiếp cận những nét đẹp văn hóa gắn bó với cộng đồng các dân tộc tại địa phương.

Sôi nổi phần thi đẩy gậy

Trước đó, tại Nhà Văn hóa thôn 10, đêm liên hoan Văn hóa văn nghệ dân gian kết hợp ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ liên thế hệ thôn 10 cũng diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi. Câu lạc bộ ra mắt với 62 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên do ông Đặng Tiến Thông làm Chủ nhiệm.

Các đội thi tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu

Sự ra đời của câu lạc bộ mở thêm không gian sinh hoạt chung cho người dân ở nhiều độ tuổi, tạo điều kiện để các thành viên cùng tập luyện, biểu diễn văn nghệ và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Đây cũng là mô hình góp phần duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng thường xuyên, đưa các hoạt động sinh hoạt cộng đồng đến gần hơn với đời sống người dân.

Xã Đạ Tẻh 2 tổ chức chương trình Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân gian các dân tộc năm 2026

Tại đêm liên hoan, những tiết mục do chính các hạt nhân văn nghệ quần chúng tại các thôn dàn dựng và biểu diễn đã mang đến nhiều sắc thái cảm xúc. Từ các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đến những làn điệu dân ca quan họ, múa chèo, múa Thái, mỗi tiết mục đều thể hiện sự nhiệt tình và niềm say mê văn nghệ của người dân.

Gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Cùng với việc phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, xã Đạ Tẻh 2 còn quan tâm bảo tồn những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những hoạt động có ý nghĩa là thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn Tôn Ka Long với 15 thành viên. Đây là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ tại thôn, có khả năng thực hành các điệu cồng chiêng truyền thống của đồng bào dân tộc Mạ.

Sôi nổi phần thi nhảy sạp

Việc thành lập câu lạc bộ không chỉ tạo điều kiện để những người yêu thích cồng chiêng gặp gỡ, duy trì tập luyện mà còn mở ra cơ hội trao truyền kỹ năng diễn tấu cho thế hệ trẻ. Qua những buổi sinh hoạt, tiếng cồng, tiếng chiêng có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống cộng đồng, gắn kết người dân với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, trong bối cảnh đời sống ngày càng phát triển, việc duy trì và phát huy nghệ thuật cồng chiêng càng có ý nghĩa trong bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mạ, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Các đội thi trình diễn nhảy sạp

Ông Phan Văn Đương, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 cho biết, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và việc thành lập các câu lạc bộ tại khu dân cư, địa phương mong muốn tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích để người dân tham gia, giao lưu và gắn kết. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Theo ông Phan Văn Đương, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm duy trì, phát triển các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc điểm từng thôn và nhu cầu của người dân. Trong đó, chú trọng phát huy các hạt nhân văn nghệ quần chúng, khuyến khích sự tham gia của nhiều lứa tuổi, tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa được duy trì thường xuyên, thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

UBND xã Đạ Tẻh 2 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn Tôn K’Long

Từ ngày hội thể thao dân gian, những đêm liên hoan văn nghệ đến việc thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ, cồng chiêng, có thể thấy đời sống văn hóa ở xã Đạ Tẻh 2 đang được bồi đắp từ chính những hoạt động gần gũi với người dân. Qua đó, các thế hệ có thêm không gian giao lưu, sẻ chia và cùng gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân gian các dân tộc xã Đạ Tẻh 2 năm 2026 là nơi gặp gỡ, sẻ chia và cùng gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng