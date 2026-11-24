Người dân bản Púng Giắt, xã Mường Pồn tập luyện văn nghệ.

Chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 vừa qua, nhà văn hóa bản Púng Giắt, xã Mường Pồn rộn ràng tiếng nói cười. Người dân tranh thủ thời gian tập luyện các tiết mục văn nghệ, ôn lại những điệu múa truyền thống, chuẩn bị cho ngày hội. Tiếng nhạc, lời ca hòa cùng những bước chân nhịp nhàng tạo nên không khí sinh hoạt vui tươi, đầm ấm.

Chị Lò Thị Hia, bản Púng Giắt chia sẻ: Nhà văn hóa là nơi bà con trong bản thường xuyên gặp gỡ, sinh hoạt, hội họp và tập luyện văn nghệ. Những dịp chuẩn bị ngày hội, lễ tết, mọi người cùng nhau đến đây tập luyện, tham gia các hoạt động chung. Nhờ vậy, bà con thêm đoàn kết, gắn bó và có điều kiện gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chiều xuống, nhà văn hóa bản Bánh, xã Thanh Nưa đón người dân đến tập luyện thể thao, giao lưu sau một ngày lao động. Người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ, trẻ em, mỗi người lựa chọn một hoạt động phù hợp, tạo nên không gian sinh hoạt chung gần gũi, gắn kết.

Nhà văn hóa được khai thác vào nhiều thời điểm trong ngày. Sáng sớm, người cao tuổi tập thể dục, dưỡng sinh. Ban ngày, các đoàn thể tổ chức sinh hoạt. Chiều tối, chị em tham gia các nhóm dân vũ, thanh niên tập luyện thể thao. Đặc biệt, mạng wifi miễn phí tại nhà văn hóa tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Nhờ được tổ chức với nội dung thiết thực, nhà văn hóa trở thành địa điểm sinh hoạt thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi.

Đoàn viên, thanh niên trao đổi thông tin về hoạt động Đoàn tại nhà văn hóa bản Bánh, xã Thanh Nưa.

Anh Lò Văn Học, Trưởng bản Bánh cho biết: Bản có nhiều ngõ nhỏ, nhà ở phân tán nên không gian sinh hoạt chung còn hạn chế. Vì vậy, nhà văn hóa là nơi để bà con gặp gỡ, trao đổi công việc và tham gia hoạt động tập thể. Chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên chung tay quản lý, giữ gìn và tổ chức hoạt động. Nhờ vậy, nhà văn hóa luôn có người đến sinh hoạt, trở thành điểm kết nối cộng đồng, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa bản.

Tại xã Sáng Nhè, nhà văn hóa các thôn đang phát huy vai trò là nơi gặp gỡ, giao lưu và tổ chức hoạt động chung. Thời gian gần đây, địa phương tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống ngay tại không gian nhà văn hóa, tạo điều kiện để người dân tham gia học tập, thực hành. Việc tổ chức tại nhà văn hóa giúp người dân thuận tiện tham gia và đưa hoạt động bảo tồn văn hóa gắn với sinh hoạt thường ngày của cộng đồng.

Hiện xã Sáng Nhè có 12/21 thôn có nhà văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu của người dân. 9 thôn chưa có nhà văn hóa nên thiếu địa điểm tổ chức hoạt động cộng đồng. Thực tế này cho thấy, mở rộng không gian văn hóa cần đi đôi với bổ sung các thiết chế còn thiếu, để người dân có điều kiện tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Lớp truyền dạy nghề chế tác đàn tính được tổ chức tại nhà văn hóa thôn Mường Đun, xã Sáng Nhè.

Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 700/888 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, đạt 78,8%. Hệ thống nhà văn hóa góp phần duy trì hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; đồng thời là địa điểm tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ chưa đồng đều giữa các địa bàn; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ở một số nơi còn hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao của nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai mục tiêu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao theo định hướng đến năm 2030, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Người dân bản Púng Giắt, xã Mường Pồn gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng và tập luyện văn nghệ tại nhà văn hóa.

Dù vậy, sự chênh lệch về điều kiện giữa các địa bàn vẫn là vấn đề cần quan tâm. Ở những nơi khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng và quỹ đất dành cho thiết chế văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn, quy mô dân số và phạm vi phục vụ thay đổi đặt ra yêu cầu rà soát lại hệ thống công trình hiện có, bảo đảm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Với tỉnh Điện Biên, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều thôn, bản vùng cao khó khăn về cơ sở vật chất, đòi hỏi tiếp tục rà soát, quy hoạch, ưu tiên nguồn lực xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa, đồng thời phát huy hiệu quả những công trình hiện có. Qua đó, từng bước tạo điều kiện để người dân ở các vùng, miền được tiếp cận, tham gia hoạt động văn hóa, thực hành và trao truyền giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc 19 dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa phong phú ngay từ cơ sở.