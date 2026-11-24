Đông đảo du khách đến tham quan Tháp Bà Pô Nagar

Ngày 24.11, Ban Quản lý di tích Tháp Bà Pô Nagar cho biết, trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (18.11 – 24.11), di tích đã đón hơn 21.649 lượt khách trong và ngoài nước, mang về nguồn thu hơn 649 triệu đồng.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, di tích mở cửa phục vụ khách tham quan theo hai khung giờ mỗi ngày (sáng từ 8h00 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00) với chuỗi hoạt động trưng bày, trình diễn văn hóa truyền thống phong phú.

Biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách tại Tháp Bà Pô Nagar

Điểm nhấn của chương trình là không gian tôn vinh hai nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của đồng bào Chăm: dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và làm gốm Bàu Trúc. Tại đây, các nghệ nhân trực tiếp trình diễn quy trình chế tác nguyên bản, từ kỹ thuật dệt vải trên khung cửi đến tạo hình và nung gốm thủ công, kết hợp trưng bày các sản phẩm tinh xảo của hai làng nghề.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm làm gốm, dệt thổ cẩm và lắng nghe các nghệ nhân chia sẻ về hành trình gìn giữ bản sắc nghề qua nhiều thế hệ.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tháp Bà Pô Nagar

Thuyết minh cho du khách tại Tháp Bà Pô Nagar

Bên cạnh đó, khu vực trải nghiệm trang phục truyền thống Chăm cũng thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây, du khách được giới thiệu chi tiết về chất liệu, hoa văn, cách mặc và tự do lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm giữa không gian kiến trúc cổ kính của Tháp Bà.

Xuyên suốt chương trình, các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc và vũ điệu Chăm truyền thống được biểu diễn liên tục, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa địa phương.