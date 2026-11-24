Mang di sản phương Nam đến với công chúng thành phố

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Giữa không gian náo nhiệt của phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiếng sáo, đàn kìm, đàn tranh cùng giai điệu đờn ca tài tử, cải lương, hát bội mộc mạc, sâu lắng vang lên, đưa âm hưởng nghệ thuật truyền thống hòa vào lòng phố thị.

Không cần đến nhà hát hay sân khấu chuyên nghiệp, người dân và du khách có thể dừng chân thưởng thức những tiết mục nghệ thuật truyền thống ngay trên đường phố trong những ngày lễ văn hóa.

Điểm thú vị của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa trình diễn và giới thiệu nghệ thuật. Qua lời dẫn của nghệ sĩ, những câu chuyện về lịch sử, đặc trưng và giá trị của từng loại hình được chuyển tải một cách sinh động. Nhờ đó, khán giả không chỉ xem mà còn có dịp hiểu thêm về những di sản văn hóa quen thuộc.

NSƯT Mỹ Hạnh (Nhà hát Cao Văn Lầu) hát cải lương trong sự kiện.

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Mỹ Hạnh kể chị cùng các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu (Cà Mau) mang đến những tiết mục cải lương đặc trưng Nam Bộ.

"Chúng tôi đến đây với tâm thế mang đặc sản văn hóa của địa phương đến với khán giả. Nhưng điều lớn hơn là mong muốn quảng bá di sản được UNESCO ghi danh, để đông đảo người dân TPHCM có thêm cơ hội tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật truyền thống", NSƯT Mỹ Hạnh cho hay.

Điều khiến nữ nghệ sĩ và các thành viên trong đoàn vui mừng là sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Chính sự hưởng ứng ấy là nguồn động viên lớn đối với tập thể nhà hát, nhất là khi lực lượng diễn viên hiện nay phần đông là những gương mặt trẻ.

Dù điều kiện kinh phí tham gia còn hạn chế, các nghệ sĩ vẫn sẵn lòng góp sức với mong muốn giữ gìn, quảng bá nghệ thuật truyền thống. Với những người làm nghề, niềm hạnh phúc không chỉ nằm ở một buổi biểu diễn thành công mà còn ở việc được nhìn thấy khán giả quan tâm, dành tình cảm cho cải lương.

Các nghệ sĩ vui mừng vì nghệ thuật truyền thống được khán giả đón nhận khi xuống phố.

NSƯT Mỹ Hạnh cũng bày tỏ ấn tượng trước quy mô và sự chuẩn bị của ban tổ chức trong năm đầu tiên triển khai chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn đa dạng.

Từ trải nghiệm lần này, NSƯT Mỹ Hạnh mong muốn những năm tiếp theo, các chương trình văn hóa tương tự được duy trì và mở rộng quy mô, đồng thời kéo dài thời gian tổ chức. Điều đó sẽ tạo điều kiện để nghệ sĩ có thêm cơ hội biểu diễn, giao lưu và giới thiệu nhiều hơn những nét đặc sắc của nghệ thuật truyền thống đến công chúng.

Với các nghệ sĩ, mỗi lần được đứng trên sân khấu biểu diễn cải lương trước khán giả ở những không gian mới đều là dịp để nghệ sĩ tiếp thêm động lực gắn bó với nghề, đồng thời góp phần giữ gìn và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc.

Khi cải lương, hát bội, đờn ca tài tử không đứng ngoài nhịp sống hiện đại

Tương tự NSƯT Mỹ Hạnh, nghệ sĩ Khổng Minh Khương vui mừng khi hát bội ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là khán giả Gen Z.

Nghệ sĩ Khổng Minh Khương biểu diễn 1 trích đoạn hát bội.

Nghệ sĩ Khổng Minh Khương kể việc được biểu diễn tại không gian công cộng, nơi có đông đảo người dân và du khách qua lại, mang đến cho anh cùng các đồng nghiệp nhiều cảm xúc đặc biệt.

"Chúng tôi vừa hồi hộp, vừa vui khi được biểu diễn trong một chương trình quy mô như vậy. Nhìn thấy đông đảo khán giả đến xem, tương tác và dành sự quan tâm cho nghệ thuật hát bội, anh em nghệ sĩ đều rất phấn khởi", Khổng Minh Khương bày tỏ.

Không chỉ xuất hiện tại các sự kiện văn hóa lớn, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM - đơn vị Khổng Minh Khương công tác - thời gian qua còn duy trì lịch biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật tại nhiều địa điểm khác nhau. Theo anh, lịch hoạt động của các nghệ sĩ hiện khá dày, từ những chương trình tại Bảo tàng TPHCM đến các buổi biểu diễn phục vụ học sinh tại trường học.

Nhiều khán giả trẻ thích thú, selfie cùng các nghệ sĩ sau buổi biểu diễn.

"Hiện nay, anh em nghệ sĩ gần như hoạt động liên tục, sáng diễn ở nơi này, tối lại có chương trình ở nơi khác. Không chỉ trong tuần lễ văn hóa mà lịch biểu diễn, giao lưu với học sinh tại các trường cũng đang được triển khai ráo riết", anh cho biết.

Nhiều khán giả trẻ hào hứng theo dõi các tiết mục. Không ít người dùng điện thoại ghi lại phần trình diễn, chăm chú quan sát cách nghệ sĩ ca diễn, hóa trang và thể hiện nhân vật. Sự tò mò, thích thú của người xem cho thấy nghệ thuật truyền thống vẫn có sức hấp dẫn khi được giới thiệu bằng những hình thức gần gũi.

Trình diễn trang phục áo dài truyền thống trong sự kiện.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM còn mở rộng không gian trải nghiệm ở các lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, sách và nghệ thuật. Mỗi hoạt động hướng đến một nhóm công chúng khác nhau, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng giữa trung tâm thành phố.

Trong dịp này, các bảo tàng, di tích, nhà hát và cơ sở văn hóa cũng triển khai chính sách miễn, giảm vé cho một số nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tham quan, tìm hiểu lịch sử, thưởng thức nghệ thuật mà không phải quá bận tâm về chi phí.

Xin chữ ông đồ, vẽ tượng hay nặn tò he thu hút đông người trẻ trải nghiệm.

Từ những sân khấu ngoài trời đến không gian bảo tàng, nhà hát, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam mở thêm cơ hội để công chúng tiếp xúc với di sản và nghệ thuật dân tộc. Sự hiện diện của đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ, cũng là tín hiệu tích cực đối với nỗ lực đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.

NSƯT Tuyết Thu, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, cho biết chị và các đồng nghiệp đã mong chờ ngày hội từ suốt thời gian qua. Nữ nghệ sĩ vui khi được góp mặt trong sự kiện văn hóa có quy mô lớn, tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang.

Chị cũng chủ động chia sẻ thông tin về ngày hội trên trang cá nhân, mong muốn nhiều người biết đến chương trình, dành thời gian tham gia và trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa.

Tuấn Chiêu