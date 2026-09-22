Hồi hương quy án

Lực lượng chức năng tiếp nhận đối tượng Mạnh.

Qua xác minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (BĐBP TP Đà Nẵng) nắm được thông tin Mạnh đang làm việc tại huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) nên phối hợp cơ quan Công an tổ chức vận động Mạnh trở về Việt Nam đầu thú. Trưa 20-9, Mạnh nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Đà Nẵng) và được lực lượng chức năng tiếp nhận, làm các thủ tục cần thiết và bàn giao cho Công an TP Quảng Ninh tiếp tục xử lý theo quy định.

TRẦN TÂN

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam

* Công an xã Hải Lộc (tỉnh Nghệ An) ngày 21-9 cho biết, vừa phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Nam (1995, quê xã Phúc Lộc, Nghệ An) bị truy nã về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, năm 2022, Nguyễn Hoài Nam có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng rồi trốn nên bị truy nã toàn quốc. Hiện, đối tượng Nam đã được di lý về tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.