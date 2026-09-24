Phản ứng trái ngược của ông Trump và ông Tập khi B-1 bay qua

Ông Trump ra tận đường băng đón ông Tập Ngay khi chuyên cơ chở Chủ tịch Tập Cận Bình hạ cánh tại căn cứ Andrews, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania ra đón. Hai lãnh đạo sau đó đứng cạnh nhau trên đường băng.

Khi ông Tập tới căn cứ quân sự nằm ngay bên ngoài thủ đô Washington, lễ đón có sự tham gia của ban nhạc Không quân Mỹ, trình diễn quốc ca Mỹ và Trung Quốc, 21 phát đại bác, đội danh dự cùng màn phô diễn lực lượng với 6 tiêm kích F-16, 6 tiêm kích F-22 và hai oanh tạc cơ B-1 Lancer bay qua, theo SCMP.

Đoạn video ghi lại cho thấy gần cuối phần trình diễn quốc ca Mỹ, tiếng động cơ gầm rú của hai chiếc B-1 khiến ông Trump, lúc này đang giơ tay chào, cúi đầu, nghiến răng và quay sang nhìn theo máy bay. Ông sau đó hạ tay chào ngay trước ống kính của các phóng viên.

Trong khi đó, ông Tập chỉ đưa mắt theo chiếc oanh tạc cơ khi nó bay qua phía bên phải, gần như không có phản ứng rõ rệt về mặt thể chất.

Sau màn bay qua, video ghi lại cảnh ông Trump nói với ông Tập: “Tiếng ồn thật đấy”.

Khoảnh khắc Trump nhăn mặt khi oanh tạc cơ B-1 bay qua đầu trong lễ đón ông Tập Khoảnh khắc ông Trump nhăn mặt trước tiếng B-1 trong khi ông Tập bình thản nhìn máy bay bay qua trong lễ đón ông Tập tại căn cứ Andrews ngày 23/9 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Mỹ và Trung Quốc.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc và Mỹ, thu hút sự chú ý bởi sự khác biệt trong phản ứng của hai nhà lãnh đạo.

Việc một lãnh đạo nước ngoài được Tổng thống Mỹ trực tiếp đón tại căn cứ Andrews là điều hiếm thấy.

Theo Fox News, ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ John F. Kennedy tổ chức nghi thức đón một nhà lãnh đạo nước ngoài tại đây, nếu không tính các giáo hoàng. Năm 1962, ông Kennedy từng đón Thủ tướng Anh Harold Macmillan tại căn cứ này.

Lần gần nhất ông Trump trực tiếp đón một lãnh đạo nước ngoài tại sân bay là khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ Joint Base Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 8 năm ngoái.

Hai oanh tạc cơ B-1 xuất hiện khi ông Trump đón ông Tập Tổng thống Donald Trump dành nghi thức đón cấp cao cho Chủ tịch Tập Cận Bình với thảm đỏ dài 30 m, đội danh dự, quốc thiều hai nước và hai lượt máy bay B-1 bay qua.

Phát biểu về nghi lễ đón tiếp tại sân bay dành cho ông Tập, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên tiếng bảo vệ, cho rằng “quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ định hình thế kỷ 21”.

Ông Rubio đồng thời nhận định Mỹ và Trung Quốc “có lẽ là hai lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới”, trong khi Trung Quốc sở hữu nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu và một lực lượng quân sự đáng kể, đang trải qua quá trình xây dựng năng lực với tốc độ mà ông cho là nhanh nhất trong lịch sử.

Ông Trump và ông Tập dự kiến hội đàm về thương mại, công nghệ và các vấn đề địa chính trị vào ngày 24/9, trước khi dự quốc yến. Chuyến thăm kéo dài ba ngày của ông Tập sẽ kết thúc vào ngày 25/9 với cuộc gặp dùng trà tại Nhà Trắng và chuyến thăm Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ.

Ông Trump trải thảm đỏ, bắn 21 phát đại bác đón ông Tập Tổng thống Donald Trump dành nghi thức cấp cao cho Chủ tịch Tập Cận Bình với thảm đỏ dài 30 m, 21 phát đại bác và hai lượt oanh tạc cơ B-1 bay qua.