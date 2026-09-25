Chồng, con nghẹn ngào hôn tiễn biệt nữ nhân viên y tế trước khi hiến tạng

Chiều 24/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) ghi nhận ca hiến tạng thứ 6 từ người cho chết não. Người hiến là một nữ nhân viên y tế của bệnh viện. Nữ nhân viên y tế đã có 33 năm công tác trong ngành Y tế Thủ đô. Chiều 20/9, chị nhập viện. Không ai nghĩ đây là lần cuối người nữ nhân viên y tế ấy trở về nơi mình đã tận tụy cống hiến suốt 33 năm qua.

Hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá chết não theo quy định. Trong thời khắc đau buồn, mất mát nhất, gia đình đã đồng ý hiến tạng để trao sự sống cho 3 bệnh nhân.

Hơn 15h chiều, người nhà và hàng trăm nhân viên y tế tại BVĐK Xanh Pôn có mặt tại lễ tiễn biệt, tri ân người thầy thuốc, người đồng nghiệp đã gắn bó với mình suốt nhiều thập kỷ. Ảnh: Lê Bảo

Các bác sĩ trong ê-kíp lấy tạng thực hiện nghi lễ tri ân, tiễn biệt đồng nghiệp lần cuối. Ảnh: Lê Bảo

Chỉ ít ngày trước, nữ nhân viên y tế vẫn quay cuồng với công việc cứu chữa người bệnh. Chị ra đi quá đột ngột khiến tất cả đồng nghiệp đều bàng hoàng, thương xót. Ảnh: Lê Bảo

Trước khi chuyển chị vào khu vực cách ly để các bác sĩ thực hiện lấy tạng, chồng và các con chị hôn tiễn biệt chị lần cuối. Ảnh: Lê Bảo

Nữ nhân viên y tế sinh được 2 người con trai đều đang theo học ngành y dược. Từ nay, các con chị mất đi một người mẹ tần tảo, yêu thương và hết lòng với nghề. Ảnh: Lê Bảo

Và hơn 1.000 nhân viên y tế BVĐK Xanh Pôn mất đi một người đồng nghiệp gắn bó hơn 3 thập kỷ. Ảnh: Lê Bảo

Các bác sĩ tiến hành chụp, thực hiện các xét nghiệm trước khi tiến hành lấy tạng. Ảnh: Lê Bảo

Sau khi đánh giá chuyên môn, các bác sĩ tiến hành lấy 2 quả thận và lá gan. Ảnh: Lê Bảo

Lá gan được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thực hiện ghép. Riêng 2 quả thận được ghép ngay tại bệnh viện cho 2 người, trong đó có 1 người là cháu của nữ nhân viên y tế. Ảnh: Lê Bảo

Dù mạnh mẽ đến đâu, những bác sĩ thực hiện lấy tạng cũng không thể giấu được cảm xúc. Ảnh: Lê Bảo

Khoảnh khắc quả thận của nữ nhân viên y tế được các bác sĩ nối mạch máu, ghép và trao sự sống cho 2 bệnh nhân đêm 24/9. Ảnh: Lê Bảo