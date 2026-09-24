Cận cảnh 'thần đèn' di chuyển biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn ở Bắc Ninh

Video: ‘Thần đèn’ di chuyển biệt thự hàng trăm tấn ở Bắc Ninh.

Những ngày qua, người dân khu vực phường Thuận Thành, TP Bắc Ninh không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến căn biệt thự 4 tầng bề thế, kiên cố được di chuyển từng mét trên hệ thống con lăn chuyên dụng tới khu đất mới.

Công trình có quy mô 4 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 243 m², tổng diện tích sàn xây dựng gần 970 m², tọa lạc trên khuôn viên đất 3 mặt tiền rộng 517 m².

Ngôi biệt thự nặng hàng trăm tấn đã đi được nửa chặng đường đến vị trí mới.

Ngôi biệt thự nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, thay vì đập bỏ để nhận tiền bồi thường, gia chủ quyết định chọn phương án táo bạo: Thuê “thần đèn” di dời nguyên vẹn khối công trình nặng hàng trăm tấn đến khu đất mới cách đó khoảng 400m.

Biệt thự 4 tầng đã đi được nửa đường, còn 200m đến vị trí mới

Để di dời khối bê tông cốt thép khổng lồ, đơn vị thi công đã huy động hàng chục kỹ sư, công nhân lành nghề cùng hệ thống thiết bị thủy lực chuyên dụng túc trực, vận hành liên tục nhiều ngày qua.

Các “thần đèn” cắt tách chân cột khỏi móng cũ, dùng dàn kích thủy lực đồng bộ nâng bổng tòa nhà lên khỏi mặt đất.

Đại diện đội ngũ kỹ thuật cho biết, quá trình di chuyển đòi hỏi độ chính xác cao, đến từng centimet nhằm ngăn ngừa nguy cơ rạn nứt kết cấu công trình.

Đầu tiên, công nhân đào lộ toàn bộ chân móng, dùng thiết bị chuyên dụng cắt tách hệ thống cột, trụ khỏi nền đất cũ. Tiếp đó, dàn kích thủy lực công suất lớn được kết nối đồng bộ để nâng tòa nhà lên khỏi mặt đất, bảo đảm trạng thái cân bằng.

Khi đạt độ cao an toàn, căn biệt thự được hạ cẩn trọng xuống hệ dầm thép chịu lực và các cụm con lăn chuyên dụng. Từ đây, công trình bắt đầu được di chuyển về vị trí mới.

Tính đến ngày 24/9, căn biệt thự đã được di chuyển an toàn khoảng 200 m, đạt 50% chặng đường. Hiện công trình còn khoảng 200 m nữa sẽ tới khu móng mới đã được gia cố vững chắc.

Móng nhà mới đã được gia cố vững chắc, sẵn sàng tiếp nhận ngôi biệt thự.

Chia sẻ với PV VTC News, đại diện đơn vị di dời cho biết, kỹ thuật này từng được áp dụng thành công ở nhiều công trình quy mô lớn, song mỗi dự án đều đặt ra những thách thức riêng biệt.

“Khó khăn lớn nhất ở công trình này là phải kiểm soát chặt chẽ độ dốc mặt bằng và triệt tiêu rung chấn trong suốt quá trình kéo trượt. Tải trọng quá lớn đòi hỏi mọi thao tác phải “làm chắc từng bước” tuyệt đối không được nóng vội nhằm bảo vệ nguyên vẹn từng viên gạch lát nền hay hoa văn trang trí bên trong. Đến nay, tiến độ vẫn diễn ra an toàn, thuận lợi”, vị đại diện thông tin.

Về chi phí di dời, đại diện đơn vị không tiết lộ do đây là nội dung được bảo mật theo thỏa thuận với gia chủ.

Gia chủ muốn giữ lại căn nhà

Đứng theo dõi căn biệt thự được di chuyển từng mét, ông Nguyễn Công Sơn, chủ nhân công trình cho biết, gia đình đã dành nhiều năm tích góp để xây dựng căn nhà.

Đến ngày 24/9, khối biệt thự đã di chuyển an toàn được khoảng 200m, đạt 50% chặng đường.

Theo ông Sơn, khi dự án mở đường được triển khai, gia đình đồng thuận bàn giao đất để phục vụ công trình chung. Tuy nhiên, việc tháo dỡ căn nhà kiên cố khiến gia đình tiếc nuối nên tìm phương án di chuyển nguyên khối.

“Phá đi xây lại thì tốn kém và mất mát nhiều giá trị kỷ niệm. Khi biết công nghệ của “thần đèn” có thể đưa cả khối nhà đi xa hàng trăm mét mà kết cấu vẫn nguyên vẹn, gia đình tôi quyết định làm”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, phương án này vừa giúp gia đình bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, vừa giữ lại căn nhà đã gắn bó với các thành viên trong nhiều năm.

Chính quyền yêu cầu cam kết an toàn tuyệt đối

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội đang được triển khai khẩn trương, đòi hỏi tiến độ giải phóng mặt bằng gấp rút trên nhiều địa bàn. Giải pháp nâng và di dời nguyên khối công trình được đánh giá vừa tránh lãng phí tài sản lớn của người dân, vừa đảm bảo kế hoạch thi công chung.

Trao đổi với PV VTC News, ông Phan Đình Chắt, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Thành cho biết, chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục và cấp phép cho chủ sở hữu di dời biệt thự từ đầu tháng 9.

Công trình được thực hiện với sự giám sát kỹ thuật và an toàn công cộng.

Theo ông Chắt, công tác giám sát kỹ thuật và an toàn trong quá trình di chuyển ngôi biệt thự được siết chặt ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ.

“Địa phương yêu cầu chủ nhà chịu trách nhiệm toàn diện về bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản và kết cấu công trình trong suốt quá trình di chuyển. Đồng thời, chủ nhà phải có văn bản cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu quá trình thi công gây hư hỏng hạ tầng giao thông hoặc ảnh hưởng đến các công trình liền kề. Đơn vị thi công chỉ được phép triển khai khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật này”, ông Chắt nhấn mạnh.

Hiện công tác kéo, đẩy biệt thự vẫn đang được triển khai thận trọng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn tất việc “an cư” trên nền móng mới trong ít ngày tới, tùy thuộc vào diễn biến thời tiết tại hiện trường.