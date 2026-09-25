Mỗi cú nhấp chuột là một cách ứng xử
Thời gian qua, hàng loạt "giang hồ mạng" vướng vòng lao lý, nhiều tài khoản bị xử phạt vì livestream chửi rủa hay chia sẻ tin giả. Các nội dung lệch chuẩn ấy chỉ có thể sống được khi có hàng triệu lượt xem, thả tim và bình luận cổ xúy từ cộng đồng. Có thể thấy, một cú nhấp chuột của chúng ta đôi khi lại chính là lá phiếu tiếp tay cho cái xấu, hoặc ngược lại, là bộ lọc triệt tiêu nội dung rác.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/moi-cu-nhap-chuot-la-mot-cach-ung-xu-419210.htm