Mỗi cú nhấp chuột là một cách ứng xử

Sau phần luận tội 29 bị cáo trọng vụ sản xuất, buôn bán sữa giả, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Theo đó, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng bị đề nghị mức án 30 năm tù; Đặng Trung Kiên từ 17-19 năm tù; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án tương xứng với vai trò, tính chất và mức độ hành vi phạm tội.