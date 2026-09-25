Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm

Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc giảm nghĩa vụ bồi thường. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Võ Hồng Sơn; có hơn 10 luật sư sẽ tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo.

Tại phần thủ tục phiên toà, Hội đồng xét xử thông báo, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do đang điều trị bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, không thể di chuyển được.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tại phiên toà. Ảnh: N.N

Về sự vắng mặt của cựu Bộ trưởng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cho rằng, việc bị cáo Tiến không thể tham gia phiên toà phúc thẩm không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử.

Trước đó, tháng 5-2026, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời buộc cựu Bộ trưởng phải nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Bản án sơ thẩm ghi nhận con trai bà Tiến đã nộp 24,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thay mẹ.

Sau phiên tòa, bị cáo Tiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm mức bồi thường thiệt hại.

Cùng kháng cáo với cựu Bộ trưởng còn có 9 bị cáo khác. Trong đó, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm). Các bị cáo này đều xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: N.N

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt, giảm mức tiền nộp ngân sách.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hai dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024, gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án nói trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Ngoài ra, quá trình triển khai 2 dự án trên, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận 51 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận 7,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng sợ bị xử lý do có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Lê Thanh Thiêm đã đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương 45,2 tỷ đồng của Nguyễn Chiến Thắng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26-9-2026.