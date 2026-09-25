Viện kiểm sát: Vũ Mạnh Cường là chủ mưu trong vụ sản xuất, buôn bán sữa giả

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã công bố bản luận tội đối với 29 bị cáo.

Quang cảnh phiên tòa sáng 25/9.

Theo đại diện Viện kiểm sát, nội dung vụ án đã được thể hiện trong bản cáo trạng công bố tại phiên tòa và được Hội đồng xét xử làm rõ trong quá trình xét hỏi. Vì vậy, Viện kiểm sát không nhắc lại toàn bộ mà tập trung tóm tắt, phân tích để làm rõ hơn bản chất vụ án, hành vi của các bị cáo, nguyên nhân, điều kiện phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, làm cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét về tội danh, hình phạt, trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp đối với các bị cáo.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường là người chủ mưu, chỉ đạo

Bản luận tội nêu rõ, từ năm 2019 đến năm 2025, bị cáo Vũ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội; nơi ở tại Khu đô thị mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội) là cổ đông chính, trực tiếp chi phối, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của 9 công ty do Cường chỉ đạo thành lập.

Hội đồng xét xử.

Nhằm mục đích tăng lợi nhuận, Vũ Mạnh Cường đã chỉ đạo tổ chức, thực hiện một chuỗi hành vi vi phạm có tính hệ thống, xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến đưa hối lộ cho người có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện trong việc nộp hồ sơ đăng ký tự công bố, công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; tìm kiếm, thiết lập quan hệ với người trung gian để môi giới, đưa hối lộ cho người có thẩm quyền nhằm không bị xử lý hình sự.

Với vai trò cổ đông chính, chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo thành lập và điều hành Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng 7 công ty thương mại liên quan, Vũ Mạnh Cường đã tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng giả bằng cách chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ công bố, sau đó bán ra thị trường nhằm tăng lợi nhuận.

Qua đó, Cường cùng đồng phạm đã sản xuất, tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa giả có giá trị hơn 54,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 39,5 tỉ đồng. Cường được chia lợi nhuận hơn 19,1 tỉ đồng.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

Cùng với đó, Vũ Mạnh Cường chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ và nhân viên bán hàng tại các công ty lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm MISA để theo dõi doanh thu. Trong đó, các công ty chỉ kê khai, nộp thuế đối với một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; che giấu phần doanh thu bán hàng thực tế không xuất hóa đơn để không kê khai, nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 100,5 tỉ đồng.

Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội; cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) đã chỉ đạo Phạm Thị Hương đưa hối lộ hơn 2,7 tỉ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ) và TP Hà Nội, nhằm tạo điều kiện trong quá trình thẩm định, xét duyệt tổng số 389 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.

Đại diện VKSND TP Hà Nội luận tội đối với các bị cáo.

Khi bị Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra nhà máy và kho hàng của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã sử dụng số tiền 150.000 USD, tương đương hơn 3,78 tỉ đồng, thông qua trung gian để đưa hối lộ, nhằm kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa bị tạm giữ.

Đại diện Viện kiểm sát xác định, hành vi của Vũ Mạnh Cường xâm phạm chế độ quản lý chất lượng thực phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo bản luận tội, Vũ Mạnh Cường tham gia với vai trò chính, chủ mưu, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, dẫn đến nhiều cá nhân thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát cũng xác định, hành vi tổ chức, chủ trương đưa hối lộ của bị cáo xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến sự công bằng, minh bạch trong hoạt động công vụ, làm suy giảm hiệu lực quản lý Nhà nước.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường tại phiên tòa sơ thẩm.

Từ đó, Viện kiểm sát xác định Vũ Mạnh Cường phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 193, khoản 3 Điều 221 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà là đồng phạm tích cực

Đối với bị cáo Hoàng Mạnh Hà, Viện kiểm sát xác định bị cáo đã cùng Vũ Mạnh Cường chỉ đạo đơn vị sản xuất cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với nội dung công bố.

Qua đó, Hà cùng Cường và đồng phạm sản xuất, tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa giả có giá trị hơn 54,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng. Hoàng Mạnh Hà được chia lợi nhuận hơn 12,8 tỉ đồng.

Quang cảnh đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

Đồng thời, Hà cùng Cường chỉ đạo, điều hành các nhân viên kế toán, thủ quỹ lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm MISA của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và Công ty Long Khang nhằm che giấu một phần doanh thu bán hàng thực tế, chỉ kê khai, nộp thuế đối với một phần doanh thu có hóa đơn, đồng phạm với Vũ Mạnh Cường gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 38,6 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định, Hoàng Mạnh Hà đã trao đổi, thống nhất cùng Vũ Mạnh Cường chỉ đạo Phạm Thị Hương (SN 1988, trú tại chung cư MIPEC, phường Kiến Hưng, Hà Nội; nhân viên Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) đưa tiền cho các bị cáo Trang và Dinh (nguyên lãnh đạo, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) và tại Hà Nội nhằm được giúp đỡ, tạo điều kiện trong việc xét duyệt tổng số 389 hồ sơ, với tổng số tiền đưa hối lộ hơn 2,7 tỉ đồng.

Khi hành vi sản xuất hàng giả bị phát hiện, Hoàng Mạnh Hà bàn bạc với Vũ Mạnh Cường đưa hối lộ số tiền 150.000 USD thông qua các trung gian là bị cáo Khải, bị cáo Quân và bị cáo Hòa để tìm kiếm, kết nối với người có chức vụ, quyền hạn, nhằm mục đích được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà tại phiên tòa sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định, hành vi của Hoàng Mạnh Hà phạm vào các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 193, khoản 3 Điều 221 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Theo Viện kiểm sát, Hoàng Mạnh Hà là đồng phạm, người thực hành, giúp sức tích cực cho Vũ Mạnh Cường, có vai trò sau Cường và cao hơn các bị cáo khác trong vụ án.

Bị cáo Đặng Trung Kiên tham gia điều hành, sản xuất

Đối với bị cáo Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Viện kiểm sát xác định Kiên đã bàn bạc, thống nhất cùng Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của hai công ty.

Kiên tham gia tổ chức, chỉ đạo hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng theo hướng cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với nội dung đã đăng ký công bố. Kiên đồng phạm với Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà sản xuất, tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa giả có giá trị hơn 54,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Đồng thời, Kiên thống nhất cùng Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà chỉ đạo nhân viên kế toán, thủ quỹ sử dụng 2 hệ thống sổ sách để theo dõi doanh thu của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế, chỉ kê khai, nộp thuế đối với một phần doanh thu có hóa đơn, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 38,5 tỉ đồng. Bị cáo Đặng Trung Kiên được chia lợi nhuận hơn 1,2 tỉ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định, hành vi của Đặng Trung Kiên phạm vào các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 193 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm, là người thực hành, giúp sức cho Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà.

Đối với các bị cáo được phân công phụ trách điều hành sản xuất, giám đốc, phó giám đốc 7 công ty thương mại, nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, bản luận tội xác định các bị cáo này phạm các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo giữ vai trò đồng phạm, là người thực hành, giúp sức cho Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà.