Tập trung giải quyết tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Sáng 25/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9. Tham dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu tham dự phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong kỳ.

Đồng chí Phạm Xuân Phú - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp công dân định kỳ.

Theo đó, tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao các đơn vị, địa phương giải quyết 7 vụ việc cụ thể. Tới nay, có 5 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, 2 vụ việc đang tiếp tục được các đơn vị, địa phương phối hợp xử lý.

Đại biểu các sở, ngành và địa phương tham gia phiên tiếp công dân.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 44 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 21 đơn; lưu 23 đơn do không đủ điều kiện xử lý (đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo đúng quy định; đơn không ký tên; trùng lặp; gửi đơn đồng thời đến nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết).

Ông Lê Quốc Hùng - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh báo cáo một số nội dung được giao giải quyết.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 39 đơn, đã xử lý, chuyển 15 đơn đến các cơ quan; lưu 24 đơn do không đủ điều kiện xử lý. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận và lưu 7 đơn do đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi tại phiên tiếp công dân.

Cùng với việc xử lý đơn thư, các đơn vị cũng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả xử lý đơn kỳ trước, nhất là những vụ việc được Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Công dân Võ Nhân Triều trình bày kiến nghị.

Tại phiên tiếp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp công dân Võ Nhân Triều (thôn Phú Minh, xã Can Lộc) liên quan tới đề nghị chỉ đạo thi hành bản án hành chính sơ thẩm số 10 ngày 2/12/2021 của TAND tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến tuyến đường lên chùa Hương Tích trước đây.

Qua nghe kiến nghị của công dân, ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo tỉnh lắng nghe kiến nghị của công dân.

Cũng tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cũng đã báo cáo cụ thể các vụ việc, đơn thư được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết.

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá: Thời gian qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá nghiêm túc. Các vụ việc phát sinh cơ bản được quan tâm xem xét, xử lý, không phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận phiên tiếp công dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đơn vị, địa phương cần nhất quán quan điểm: “Giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân, không chỉ giải quyết hết thẩm quyền”.

Với vụ việc thuộc thẩm quyền, phải tập trung giải quyết đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền, không để tình trạng giải quyết hình thức, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm; còn các vụ việc đã được xem xét đầy đủ, đúng quy định, phải giải thích, tuyên truyền rõ ràng, thuyết phục để công dân hiểu, đồng thuận và chấp hành.

Các cấp, ngành phải chủ động giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, từ sớm, từ khi mới phát sinh, không để những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở trở thành vụ việc kéo dài, phức tạp, đông người, vượt cấp; tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành cấp tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xử lý đơn thư, các ý kiến, kiến nghị của công dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng ngay từ khâu tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; bảo đảm phân loại chính xác, xác định đúng cơ quan có thẩm quyền, đúng nội dung, đúng trình tự và thời hạn giải quyết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, các vụ việc.