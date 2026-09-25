Thủ đoạn che giấu tinh vi của đường dây chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam

Ngày 25/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, cảnh sát kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 2 công dân Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Trần Thị Thiên. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian.

Theo đó, tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó, số tiền tương ứng bằng VNĐ được Trần Thị Thiên nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Việc này khiến quá trình phát hiện, thu thập chứng cứ và chứng minh hành vi của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát xác định chỉ trong tháng 5/2026, Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số hơn 24 triệu Won.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch được xác định khoảng trên 10 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của những người liên quan, truy dòng tiền để xử lý theo quy định.