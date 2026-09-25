Học sinh vi phạm giao thông, phương tiện được đưa thẳng vào trường xử lý

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xử lý học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn xã Phúc Lộc (Hà Nội) sáng 25/9, lực lượng chức năng phát hiện gần 20 trường hợp học sinh vi phạm.

Các lỗi được phát hiện chủ yếu liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phương tiện không có biển số và một số trường hợp chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện.

Sau khi phát hiện, dừng phương tiện, lực lượng chức năng đưa học sinh cùng phương tiện vi phạm vào khu vực trường học để tiến hành kiểm tra, xử lý.

Hàng loạt học sinh vi phạm giao thông được phát hiện tại Phúc Lộc, trong đó có nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. (Ảnh Thành Long)

Học sinh N.H.L. (lớp 9, trường THCS Phúc Lộc) cho biết trước khi đi em đã nhắc bạn ngồi sau mang theo mũ bảo hiểm nhưng bạn không mang. Cuối cùng cae 2 cùng bị xử phạt.

"Trước khi đi, em cũng đã nhắc bạn mang theo mũ bảo hiểm nhưng bạn không mang. Qua lần này em thấy việc nhắc nhở nhau chấp hành quy định giao thông là rất cần thiết, vừa an toàn cho mọi người và vừa tránh bị xử phạt", N.H.L. nói.

Một trường hợp khác, học sinh H.T.T. cho biết trước đây khi đi học, em thường được bố mẹ nhắc nhở phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành các quy định về giao thông. Tuy nhiên, có thời điểm bản thân chủ quan nên không đội mũ bảo hiểm khi đi đường.

"Khi đi học, bố mẹ cũng thường xuyên nhắc em phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng hôm nay em chủ quan, nghĩ đi quãng đường ngắn nên không đội mũ. Khi bị kiểm tra và xử lý, em nhận thấy việc chủ quan như vậy là không đúng và từ nay sẽ chú ý hơn khi tham gia giao thông", H.T.T. chia sẻ.

Bên cạnh những trường hợp vi phạm trực tiếp, việc phụ huynh giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển cũng được lực lượng chức năng ghi nhận.

Phụ huynh H.L. (trú tại xã Phúc Lộc) cho biết gia đình mua xe máy điện để con có phương tiện đi học, bởi công việc của bố mẹ khá bận nên không phải lúc nào cũng có thời gian đưa đón. Khi mua xe, gia đình chỉ nghĩ đơn giản đây là phương tiện phù hợp để con đi học mà chưa tìm hiểu kỹ về độ tuổi, điều kiện để được điều khiển phương tiện.

"Gia đình mua xe chủ yếu để con có phương tiện đi học, vì công việc của bố mẹ khá bận. Chúng tôi chưa nghĩ kỹ về việc con phải đủ tuổi, đủ điều kiện mới được điều khiển phương tiện. Sau sự việc này, gia đình sẽ tìm hiểu kỹ hơn các quy định và quản lý việc sử dụng phương tiện của con", phụ huynh H.L. cho biết.

“Qua kiểm tra, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về giao thông vẫn còn, trong đó chủ yếu là các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có biển số, không có gương chiếu hậu”, Đại úy Nguyễn Xuân Trường cho biết. (Ảnh Thành Long)

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Trường, Công an xã Phúc Lộc, qua công tác xử lý cho thấy vẫn còn tình trạng học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông như chưa chấp hành đầy đủ các quy định, trong đó phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có biển số hoặc chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định.

"Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý những tình huống bất ngờ trên đường. Chúng tôi khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý việc sử dụng phương tiện của con em mình, không giao phương tiện khi các em chưa đủ điều kiện điều khiển", Đại úy Trường nói.

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Trường, bản thân học sinh cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và không sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu thông.

"Việc xử lý vi phạm không chỉ nhằm lập biên bản hay xử phạt, mà quan trọng hơn là giúp các em nhận thức rõ những nguy cơ có thể xảy ra khi vi phạm quy định giao thông, từ đó hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường", Đại úy Trường cho biết.

“Phụ huynh phải thường xuyên nhắc nhở, quản lý việc tham gia giao thông của con em, tuyệt đối không giao xe khi các cháu chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Gia đình cần chịu trách nhiệm ngay từ việc lựa chọn và giao phương tiện cho con”, Thiếu tá Lê Học Sỹ cho biết. (Ảnh Thành Long)

Thiếu tá Lê Học Sỹ, Đội CSGT số 9, cho biết qua thực tế kiểm tra, việc học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, trong đó có những lỗi tưởng như đơn giản nhưng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra va chạm.

"Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không có biển số hoặc sử dụng phương tiện không đúng quy định đều làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho chính các em và những người tham gia giao thông khác", Thiếu tá Sỹ nói.

Theo Thiếu tá Lê Học Sỹ, đối với lứa tuổi học sinh, việc trang bị kiến thức và hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông có ý nghĩa quan trọng. Học sinh cần hiểu việc tuân thủ quy định không chỉ để tránh bị xử lý mà trước hết là bảo vệ an toàn cho chính mình trong quá trình đi học, đi lại hằng ngày.

"Chúng tôi đề nghị nhà trường và gia đình tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, nhắc nhở và quản lý học sinh; đồng thời phụ huynh cần kiểm tra phương tiện trước khi giao cho con em sử dụng. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường tuyên truyền để học sinh nhận thức rõ hành vi của mình và hạn chế tái phạm", Thiếu tá Sỹ cho biết.

Công an xã, CSGT phối hợp với nhà trường kiểm tra bãi xe học sinh tại Phúc Lộc, Hà Nội. Các trường hợp điều khiển xe trên 50cc khi chưa đủ tuổi bị tạm giữ phương tiện, phụ huynh giao xe cũng bị xử lý. (Ảnh Thành Long)