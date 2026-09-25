Vụ con rể đâm gia đình vợ: 2 người tử vong, 3 người bị thương

Ngày 25-9, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai Lê Minh Luân (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi sát hại và gây thương tích cho nhiều người.

Trước đó, chiều 24-9, người dân tại khu vực kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, phát hiện Luân cầm dao rời khỏi một phòng trọ. Bên trong, chị D. (vợ Luân) và chị gái đã tử vong. Cha chị D. cùng người cháu là con của chị gái bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Luân rời hiện trường trong trang phục tài xế xe ôm công nghệ.

Luân bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ. Ảnh: NDCC

Trên đường bỏ chạy, nghi phạm đến đường tỉnh lộ 8, xã Bình Mỹ, tiếp tục dùng hung khí tấn công một người đàn ông quen biết với một thành viên trong gia đình nạn nhân, khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bắt giữ Luân tại tỉnh Tây Ninh, cách hiện trường khoảng 60km.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm vụ án. Ảnh: HT

Theo người dân địa phương, Luân làm nghề sửa xe, chị D. làm công nhân may; hai người đã ly thân. Chiều 24-9, hai vợ chồng xảy ra cãi vã trước khi xảy ra vụ việc. Người thân nạn nhân cho biết Luân từng nhiều lần đe dọa, đánh đập vợ.

Chiều cùng ngày, đại diện UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.