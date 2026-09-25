Rà soát các trường hợp phổ biến phim trên mạng có dấu hiệu vi phạm

Thông tin trên được Cục Điện ảnh nêu rõ trong công văn ngày 25/9 gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng; các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam.

Theo Cục Điện ảnh, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh, trong đó có việc chưa thực hiện đầy đủ quy định về chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng, điều kiện thực hiện phân loại phim, phân loại và hiển thị kết quả phân loại phim, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại phim trước khi phổ biến cũng như các nghĩa vụ khác của chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động phổ biến phim thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh, đồng thời rà soát hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về điện ảnh và pháp luật có liên quan.

Phổ biến phim ngắn trên mạng là một trong những nội dung đang được Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát.

Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim.

Theo Cục Điện ảnh, quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ, chủ thể thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng phải bảo đảm các điều kiện, gồm: có hội đồng phân loại phim hoặc có phần mềm kỹ thuật hoặc có cơ chế để thực hiện việc phân loại phim theo quy định về phân loại phim của Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại; có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có phương án kỹ thuật và quy trình thực hiện tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo quy định.

Trước khi phổ biến phim, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phổ biến phim phải thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu, các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên nền tảng, kho ứng dụng do mình quản lý, vận hành; bảo đảm hoạt động cung cấp, phổ biến phim được thực hiện theo đúng quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với phim, “phim ngắn” do các chủ thể cung cấp, phổ biến trên nền tảng, ứng dụng mà chủ thể phổ biến phim chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật về điện ảnh, đề nghị kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến; đồng thời yêu cầu chủ thể có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định trước khi tiếp tục phổ biến

Các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Trong quá trình kiểm tra, xác minh, đối với tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.