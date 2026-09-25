Án chung thân cho kẻ loạn thần sát hại du khách nước ngoài

Trộm nước ngọt bất thành, mang dao đi trả thù

Sáng 25/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1999, trú xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án là anh Ergül Sinan (SN 1971, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo cáo trạng, khoảng 06 giờ 30 phút ngày 30/7/2023, Sơn đi từ huyện Đức Thọ vào thành phố Hà Tĩnh (cũ) để chơi và lấy Căn cước công dân. Đến khoảng 08 giờ cùng ngày, Sơn đến Trung tâm thương mại Vincom Plaza tại ngã tư đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 25/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Sơn về tội giết người.

Tại đây, Sơn đi lên tầng 2 lấy trộm hai chai nước ngọt. Nhân viên bảo vệ phát hiện sự việc và thông báo cho Công an phường Hà Huy Tập đến đưa Sơn về trụ sở làm việc.

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Sơn rời trụ sở công an để đi về. Do bực tức vì bị bảo vệ bắt giữ, Sơn nảy sinh ý định quay lại trả thù. Cách trụ sở công an khoảng 300m, Sơn thấy bàn gỗ bán thịt lợn liền lấy trộm 1 con dao bầu rồi dùng bìa cát tông bọc lại.

Sơn đi bộ quay lại trước sảnh Vincom Plaza. Thấy lực lượng bảo vệ đông, Sơn không vào trong mà ngồi tại cây ATM ngân hàng trước sảnh. Mục đích của đối tượng là chờ người đi qua để tấn công cho đỡ bực tức.

Sát hại du khách quốc tế

Lúc 13 giờ 10 phút cùng ngày, anh Ergül Sinan cùng hai người bạn đồng hương từ trong trung tâm thương mại đi ra. Sơn cầm dao âm thầm áp sát nhóm người từ phía sau. Khi các nạn nhân bước xuống bậc thang, Sơn dùng dao cắt mạnh một nhát vào cổ anh Ergül Sinan.

Bị tấn công bất ngờ, anh Ergül Sinan ôm cổ chạy được khoảng 20m thì ngã gục xuống đường. Sơn lập tức đuổi theo và tiếp tục đâm 4 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Sơn cầm dao ép một tài xế taxi chở đến Công an thành phố Hà Tĩnh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú.

Cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội

Theo kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương xác định: Trước, trong khi gây án và tại thời điểm giám định, Trần Văn Sơn bị bệnh “Trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy”. Thời điểm phạm tội, Sơn bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Bị cáo Trần Văn Sơn lĩnh án chung thân về tội giết người.

Đến tháng 3/2024, bệnh diễn tiến nặng khiến Sơn mất hẳn khả năng nhận thức. Ngày 04/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh hủy bỏ biện pháp tạm giam, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Sơn.

Đến ngày 18/9/2025, Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận bệnh tình của Sơn đã ở giai đoạn khỏi bệnh. Sơn khôi phục đủ khả năng nhận thức, không cần bắt buộc chữa bệnh.

Ngày 02/10/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can. Đối tượng bị bắt tạm giam trở lại từ ngày 07/10/2025 tại trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo phạm vào tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hành vi này có tính chất đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của du khách nước ngoài một cách dã man và có tính chất côn đồ.

Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết chứng cứ, yếu tố hạn chế nhận thức khi gây án và việc chủ động đầu thú. Sau khi cân nhắc toàn diện, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn mức án tù chung thân về tội "Giết người".