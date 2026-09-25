Giám đốc Công ty bán phân bón giá 'ưu đãi' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Đức Thắng. (Ảnh:CA)

Ngày 25/9/2026, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phục hồi điều tra, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thắng (SN 1981, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để điều tra, làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đức Thắng là Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Nông nghiệp H.P (địa chỉ tại xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã đến đại lý vật tư nông nghiệp N.H. do ông C.H.T. (SN 1978, trú ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để giới thiệu và bán phân bón. Thắng nói với ông T. là công ty có chương trình bán phân bón giá “ưu đãi” cho đại lý mới với giá 600.000 đồng/bao.

Tin tưởng Thắng nên ông T. đã 2 lần giao tiền cho Thắng với tổng số tiền 60.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến hạn Thắng không giao phân bón và cũng không trả lại tiền cho ông T. mà sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.