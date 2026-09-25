Liên tiếp bóc gỡ các vụ án kinh tế có thủ đoạn tinh vi tại Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng thông tin, chỉ trong tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, có vụ Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, làm rõ vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa.

Vụ việc được phát hiện từ tháng 3/2026, khi Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy đều xuất xứ Nhật Bản, tổng giá trị là 30.200 USD.

Kiểm tra thực tế container ngày 23/3, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng các máy còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81 - 85%.

Từ quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ phương thức thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định đối tượng Lê Thị Thanh Thuận (43 tuổi, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (36 tuổi, trú phường Hương Trà, cùng thuộc TP Đà Nẵng) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Đến ngày 21/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn), phát hiện 2 công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Đối tượng Trần Thị Thiên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ việc được cơ quan điều tra xác minh, xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) hoạt động phạm tội liên quan đến chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Quá trình điều tra cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên.

Sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được đối tượng Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Phương thức này khiến việc phát hiện, chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định, chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số hơn 24 triệu Won. Số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 cho đến nay khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng, 2 vụ án với những phương thức, thủ đoạn khác nhau nhưng đều cho thấy tội phạm kinh tế ngày càng có xu hướng lợi dụng hồ sơ, chứng từ, tài khoản ngân hàng và các giao dịch xuyên biên giới để che giấu hành vi vi phạm.

Việc liên tiếp làm rõ các vụ án là kết quả của quá trình chủ động nắm tình hình, nhận diện dấu hiệu bất thường, kiên trì xác minh và thu thập chứng cứ của Phòng Cảnh sát kinh tế.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Trong đó tập trung vào các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để thực hiện hành vi phạm tội.