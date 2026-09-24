Tuyển Thái Lan hết lý do trước Việt Nam

Chanathip trở lại giúp Anthony Hudson có lực lượng gần với ý muốn hơn so với ASEAN Cup vừa qua.

Khi Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson vẫn có lý do để giải thích. Ông không có trong tay lực lượng tốt nhất, giải đấu lại nằm ngoài FIFA window và một số cầu thủ quan trọng không thể góp mặt.

Đội hình Thái Lan khi ấy là sự pha trộn giữa cầu thủ trẻ và một số gương mặt giàu kinh nghiệm. HLV Hudson cũng nhiều lần nhắc tới hoàn cảnh chuẩn bị không thuận lợi, trong khi Việt Nam có bộ khung ổn định hơn và thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Thái Lan vẫn vào chung kết, nhưng thua 0-2 tại Bangkok rồi hòa 2-2 ở Mỹ Đình, qua đó thất bại với tổng tỷ số 2-4. Sau giải, HLV Hudson bảo vệ màn trình diễn của học trò khi cho rằng đội tạo đủ cơ hội và có những thời điểm chơi tốt, chỉ không tận dụng được các khoảnh khắc quyết định.

Những lý giải đó không phải vô lý. Vấn đề là chỉ hơn một tháng sau, FIFA ASEAN Cup đưa Hudson vào một tình thế khác, nơi phần lớn những yếu tố khách quan từng được nhắc tới đã giảm đi đáng kể.

Thái Lan có đội hình gần với ý Hudson hơn

FIFA ASEAN Cup diễn ra trong FIFA Days. Chanathip Songkrasin trở lại, Supachok Sarachat và Nicholas Mickelson đều có mặt, trong khi Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee hay Supachai Chaided tiếp tục được triệu tập.

Thái Lan vẫn chưa có mọi cầu thủ tốt nhất. Suphanat Mueanta vắng mặt, Jonathan Khemdee cũng rút lui vì chấn thương, nhưng lực lượng HLV Hudson mang tới Indonesia rõ ràng gần với đội hình ông muốn sử dụng hơn so với ASEAN Cup vừa qua.

Thái Lan còn bổ sung Peter Taylor vào ban huấn luyện. Cựu HLV tuyển Anh được đưa vào ê-kíp để hỗ trợ Hudson về chuyên môn trong giai đoạn đội tuyển hướng tới Asian Cup 2027.

Thái Lan công khai mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup, khiến kết quả tại Indonesia trở thành thước đo rõ hơn cho Hudson.

Các động thái ấy cho thấy Thái Lan không tới FIFA ASEAN Cup chỉ để thử người. Hudson nói muốn có lực lượng mạnh nhất có thể, còn Chanathip công khai đặt mục tiêu vô địch và cho rằng chiến thắng trước Việt Nam sẽ giúp đội tuyển lấy lại sự tự tin.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở đây. Ở ASEAN Cup, thất bại còn có thể được nhìn trong bối cảnh một đội hình không đầy đủ; lần này, khoảng trống cho những lời giải thích tương tự nhỏ hơn nhiều.

Cựu tuyển thủ Datsakorn Thonglao cũng đặt vấn đề khá thẳng trên truyền thông Thái Lan. Theo anh, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và Hudson cần xác định rõ đội tuyển tới giải để thử nghiệm hay để giành chức vô địch, bởi nếu mục tiêu là thành tích thì kết quả phải được xem là thước đo.

Thái Lan lúc này cũng không cho thấy họ muốn coi nhẹ giải đấu. Việc gọi lại Chanathip, đưa nhiều trụ cột vào danh sách và công khai mục tiêu vô địch khiến FIFA ASEAN Cup trở thành một bài kiểm tra rõ ràng hơn cho Hudson.

Việt Nam là bài kiểm tra khó nhất

Pakistan và Philippines đều có thể gây khó khăn, nhưng Việt Nam mới là đối thủ khiến giải đấu này đáng chú ý với Thái Lan. Đây là đội vừa đánh bại họ qua hai lượt chung kết và cũng chỉ ra khá rõ những vấn đề mà Hudson chưa giải quyết xong.

Thái Lan không thiếu những khoảng thời gian chơi tốt trước Việt Nam. Họ có thể giữ bóng, đẩy đội hình lên cao và tạo cơ hội, nhưng những ưu thế đó không chuyển thành kết quả đủ tốt.

Việt Nam lại làm hiệu quả hơn ở những thời điểm quan trọng. Đội bóng của Kim Sang-sik chịu được sức ép, tận dụng những lúc Thái Lan mất cân bằng và xử lý tốt hơn trong các tình huống có thể quyết định trận đấu.

Đó mới là điều Hudson phải sửa. Việc Chanathip, Supachok hay Mickelson trở lại chắc chắn giúp Thái Lan có thêm chất lượng, nhưng bản thân những cái tên đó không tự động giải quyết vấn đề ở khâu cuối cùng.

Chanathip có thể giúp đội giữ bóng và tạo cơ hội tốt hơn giữa các tuyến. Supachok đem lại khả năng tạo đột biến, còn Mickelson tăng tốc độ ở hành lang biên, nhưng những ưu điểm ấy chỉ có giá trị khi Thái Lan biến được chúng thành bàn thắng.

Cuộc tái đấu Việt Nam ngày 29/9 sẽ cho thấy Thái Lan cải thiện được bao nhiêu khi nhiều trụ cột trở lại.

Hàng công vì thế vẫn là một câu hỏi. Trước khi đội tuyển hội quân, Siamsport thống kê Supachai, Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell mới ghi tổng cộng một bàn sau hai vòng đầu Thai League, trong khi cả ba đều trải qua ít nhất ba trận liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển.

Con số này không đủ để kết luận Thái Lan gặp khủng hoảng trên hàng công, nhưng nó cho thấy đúng khu vực HLV Hudson cần cải thiện. Đội bóng của ông thường không thiếu bóng hay thiếu những lần đưa bóng tới gần vùng cấm; vấn đề nằm nhiều hơn ở chất lượng của pha xử lý cuối cùng.

FIFA ASEAN Cup cũng không cho Thái Lan nhiều thời gian để sửa sai. Đội chỉ có ba trận vòng bảng gặp Pakistan, Việt Nam và Philippines, trong khi chỉ đội đứng đầu giành quyền vào chung kết.

Điều đó khiến cuộc tái đấu Việt Nam ngày 29/9 trở nên đặc biệt quan trọng. Một thất bại có thể khiến Thái Lan mất quyền tự quyết, còn một chiến thắng sẽ giúp Hudson có thêm cơ sở để chứng minh đội tuyển đang đi đúng hướng.

Lần gặp này vì thế khác hai lượt chung kết trước. HLV Hudson có nhiều cầu thủ quan trọng hơn, thời gian tập trung nằm trong FIFA Days và chính Thái Lan cũng không giấu mục tiêu giành chức vô địch.

Nếu những vấn đề cũ vẫn xuất hiện, sẽ khó tiếp tục quy nguyên nhân chủ yếu cho chuyện thiếu người. Khi ấy, câu hỏi sẽ hướng nhiều hơn vào cách Hudson tổ chức đội bóng, đặc biệt là khả năng biến thế trận thành bàn thắng và kết quả.

FIFA ASEAN Cup vì thế không chỉ là cơ hội để Thái Lan lấy lại sự tự tin sau thất bại trước Việt Nam. Với Hudson, đây còn là dịp để kiểm tra xem những gì ông nói về quá trình xây dựng đội tuyển đã bắt đầu tạo ra thay đổi thực sự trên sân hay chưa.

Một tháng trước, Thái Lan thua Việt Nam trong hoàn cảnh lực lượng chưa đầy đủ. Lần gặp lại này, Hudson có nhiều thứ ông muốn hơn, và đương nhiên áp lực dành cho ông cũng lớn hơn.