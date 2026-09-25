Công an xã Đại Đồng giữ bình yên từ cơ sở

Xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã Đại Đồng, Thanh Phong, Thanh Ngọc, Đồng Văn và thị trấn Dùng (cũ), trở thành một trong những địa bàn có quy mô diện tích và dân số lớn.

Việc mở rộng không gian quản lý, gia tăng quy mô dân số đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước, nhất là bảo đảm ANTT từ cơ sở. Trong bối cảnh đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở đang là yêu cầu quan trọng đối với Công an xã Đại Đồng.

Công an xã Đại Đồng mang Tết Trung thu đến với các em nhỏ trên địa bàn.

Đại úy Lê Tiến Nguyễn, Trưởng Công an xã Đại Đồng cho biết, ngay từ đầu Công an xã Đại Đồng đã xác định, đấu tranh mạnh trên lĩnh vực ANTT, xử lý nghiêm, không khoan nhượng, không có vùng cấm, chủ động "đi trước một bước, nắm chắc từ sớm, xử lý từ cơ sở" để răn đe chính là biện pháp tiên quyết để lập lại trật tự, giữ an yên địa bàn.

Chính bởi vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã Đại Đồng tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn; đã phát hiện, xử lý 14 vụ với 23 đối tượng vi phạm trật tự xã hội, trong đó khởi tố 7 vụ, 13 đối tượng. Nổi bật nhất là việc bóc gỡ thành công Chuyên án 726T về hành vi "Trộm cắp tài sản" liên địa bàn. Hai đối tượng Nguyễn Đình Trà (SN 2005), trú tại thôn Dùng 1, xã Đại Đồng và Phạm Văn Nhật (SN 2008), trú tại phường Vinh Hưng đã cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm cắp tại xã Đại Đồng và xã Hưng Nguyên, thu hồi 3 xe mô tô cùng 4 máy thiết bị công trình với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Công an xã Đại Đồng hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thu nhận mẫu ADN để xác định danh tính.

Ngày 20/7/2026, Công an xã Đại Đồng đã làm rõ hành vi "Đánh bạc qua mạng" trên trang web "SC88" của đối tượng Nguyễn Kiều Phong (SN 2005), trú tại thôn Thanh Phúc, xã Đại Đồng với số tiền giao dịch 57 triệu đồng, thu giữ chiếc iPhone 16 Promax là tang vật vụ án.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống ma túy và pháo nổ, Công an xã Đại Đồng đã thể hiện tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm. Lực lượng Công an xã đã phát hiện 10 vụ, 17 đối tượng liên quan đến ma túy; phối hợp cùng Công an xã Cát Ngạn triệt xóa đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, mở rộng bắt giữ đối tượng Đậu Văn Điệp (SN 1991), trú tại xã Vạn An. Công an xã cũng đã tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất cho gần 200 lao động tại Tập đoàn Thanh Chương cùng các cơ sở Karaoke, Bi-a, Internet trên địa bàn với kết quả 100% âm tính.

Chiến công ghi dấu ấn đặc biệt của Công an xã Đại Đồng là phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm quy mô cực lớn, bắt giữ 13 đối tượng cùng tang vật là 198 kg pháo nổ thành phẩm, 3 tấn tiền chất hóa học nguy hiểm, 3 máy sản xuất pháo cùng hàng loạt dữ liệu điện tử, chặn đứng một "kho thuốc súng" tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn nghiêm trọng.

Công tác phối hợp đồng hành bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn được triển khai có hiệu quả.

Song song với nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Công an xã Đại Đồng xác định công tác quản lý nhà nước về ANTT và thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ chính là chìa khóa tháo gỡ các nút thắt hành chính, phụng sự nhân dân tốt nhất.

Trực tiếp quản lý 15.649 hộ dân với 63.611 nhân khẩu, lực lượng Công an xã đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đảm bảo dữ liệu dân cư luôn "Đúng, đủ, sạch, sống"; đã kích hoạt định danh điện tử cho 40.581 trường hợp, làm sạch dữ liệu đất đai cho 1.200 trường hợp, cập nhật thông tin cho 10.000 trẻ em và thu nhận 360 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Công an xã Đại Đồng duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%, với chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đạt mức cao. Việc số hóa 100% hồ sơ Đảng viên Chi bộ Công an xã trước thời hạn hay đôn đốc 100% cán bộ chiến sĩ hoàn thành chương trình bình dân học vụ số đã thể hiện tính tiên phong của lực lượng Công an cơ sở trong kỷ nguyên số.

Công an xã Đại Đồng giữ bình yên cơ sở bằng những mô hình dân vận khéo hiệu quả.

Phát huy vai trò của toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ, Công an xã Đại Đồng đã tham mưu thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản như: "Chùa Ngưu Tử bình yên - Chư tăng, phật tử đồng hành bảo vệ ANTQ"; phối hợp cùng các tổ chức tín dụng bảo vệ an ninh tiền tệ, đồng thời kiện toàn 27 Tổ lực lượng an ninh trật tự cơ sở với 126 thành viên sau khi sáp nhập thôn.

Dịp 2/9 vừa qua, Công an xã Đại Đồng đã phát động và vận động thực hiện biểu tượng "Đường cờ Tổ quốc" trải dài qua 1 giáo xứ và 2 giáo họ. Trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, 100% phật tử chùa Ngưu Tử và trên 90% bà con giáo dân đã tự nguyện treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà, tạo nên một bức tranh rực rỡ niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, các chiến sĩ Công an xã đã kiên trì vận động, hướng dẫn cơ sở giáo họ Thanh Bang thực hiện đúng quy định pháp luật khi mở lớp mầm non; làm việc chân tình với chức sắc giáo xứ Đại Yên để giải quyết các nguyện vọng chính đáng theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

Các hoạt động thiện nguyện luôn được Công an xã phối hợp triển khai.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tự tay chuẩn bị "Bát cháo tình thương" trao tận tay 900 lượt bệnh nhân nghèo; tặng 300 con gà giống cho 5 hộ gia đình Công giáo phát triển kinh tế; trao hơn 200 cặp sách mới cho trẻ em nghèo ngày khai trường. Công an xã cũng đã tổ chức bữa cơm tình thân ấm áp bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm và cẩn trọng phục hồi, trao tặng lại tấm ảnh liệt sĩ Trần Văn Nam cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan. Những việc làm giản dị nhưng chứa chan tình người ấy đã thắt chặt thêm sợi dây gắn kết giữa Công an và nhân dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã Đại Đồng đã vinh dự được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương 19 lần.

Giữa bình yên của miền quê Đại Đồng hôm nay, hình ảnh những người chiến sĩ Công an xã tận tụy, mưu trí, dũng cảm và giàu lòng nhân ái đang tiếp tục thắp sáng niềm tin, trở thành điểm tựa vững chắc để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.