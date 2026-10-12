Đại học Mỹ đóng, sáp nhập hàng loạt chương trình đào tạo

Sinh viên Đại học Bắc Texas. Ảnh: UNT

Nhiều trường đại học Mỹ điều chỉnh chương trình đào tạo

Ngày 19/3/2026, Đại học Bắc Texas (University of North Texas) thông báo kế hoạch sáp nhập khoa Ngôn ngữ học với khoa Ngôn ngữ thế giới, Văn học và Văn hóa, đồng thời dừng các chương trình cấp bằng thuộc khoa Ngôn ngữ học do số sinh viên giảm liên tục từ năm 2021 và chi phí giảng dạy cao.

Theo danh mục cập nhật ngày 27/3/2026, trường điều chỉnh 3 chương trình thạc sĩ, 1 ngành đại học, 24 chương trình phụ bậc đại học, 19 chứng chỉ sau đại học và 20 chứng chỉ bậc đại học có số lượng người học hoặc văn bằng được cấp thấp. Sinh viên đang theo học được hoàn thành chương trình, nhưng trường ngừng tiếp nhận sinh viên mới vào các ngành và chương trình phụ bị ảnh hưởng.

Ngày 1/4/2026, Đại học Syracuse công bố quyết định đóng hoặc tạm dừng 93 chương trình đào tạo, trong đó 55 chương trình không có sinh viên đăng ký và 28 chương trình thuộc nhóm chứng chỉ nâng cao. Trước đợt rà soát, trường có khoảng 460 chương trình cấp bằng và chứng chỉ; trong khi 34% chương trình chiếm 80% tổng lượt đăng ký, 66% còn lại chỉ chiếm 20%.

Có 258 sinh viên đang theo học các chương trình bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 1,2% tổng số sinh viên. Nhà trường cho biết sinh viên hiện tại vẫn có cơ hội hoàn thành chương trình và việc rà soát không nhằm cắt giảm nhân sự.

Tại Đại học Loyola Chicago, quá trình rà soát chương trình đào tạo bắt đầu từ học kỳ mùa thu năm 2025. Theo The Loyola Phoenix, báo sinh viên của trường, ngày 9/9/2026, tổng cộng 71 chương trình được đưa vào diện ngừng hoặc điều chỉnh sau quá trình đánh giá danh mục đào tạo. Các chương trình thuộc diện rà soát gồm bằng cử nhân, thạc sĩ, luật, chương trình phụ bậc đại học và chứng chỉ sau đại học.

Trong số các chương trình được bài báo liệt kê, có 13 chương trình cử nhân và 3 chuyên ngành thuộc các chương trình này bị ngừng; 12 chương trình thạc sĩ và 7 chuyên ngành cũng bị ngừng. Danh mục còn có một chương trình Thạc sĩ Luật (LLM), 15 chương trình phụ bậc đại học và 20 chứng chỉ sau đại học hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Các quyết định ban đầu được đưa ra vào đầu tháng 3/2026. Những đơn vị thuộc diện ngừng hoặc điều chỉnh có quyền đề nghị xem xét lại trước khi quyết định cuối cùng được hoàn tất vào cuối tháng 4. Với các chương trình phải điều chỉnh, nhà trường yêu cầu thay đổi một số nội dung như phương thức giảng dạy, lịch học, số tín chỉ hoặc nội dung đào tạo theo thời hạn quy định.

Sinh viên đã đăng ký các chương trình bị ngừng vẫn được tạo điều kiện hoàn thành chương trình học.

Số sinh viên theo học ngành nhân văn tại Mỹ giảm 28%

Theo phân tích công bố ngày 8/9/2026 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ (dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Thanh toán bù trừ sinh viên quốc gia Mỹ), số sinh viên chọn các ngành thuộc lĩnh vực nhân văn làm chuyên ngành chính bậc cử nhân đã giảm 28%, từ 556.369 người (mùa thu năm 2015) xuống còn 398.589 người (mùa thu năm 2025).

Cũng trong giai đoạn này, số lượng người theo học các ngành nghệ thuật tự do tổng quát giảm 32%. Riêng trong khoảng 2020-2025, quy mô sinh viên ngành nhân văn sụt giảm 17%. Tỷ trọng sinh viên theo đuổi bằng cử nhân nhân văn trên tổng số người học cử nhân theo đó giảm từ 6,6% (năm 2015) xuống còn 4,8% (năm 2025).

Số liệu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ cho thấy xu hướng giảm diễn ra ở hầu hết các ngành nhân văn, song vẫn có sự phân hóa ở một số lĩnh vực cụ thể. Nhóm ngành nghiên cứu nghệ thuật theo hướng nhân văn (bao gồm lịch sử nghệ thuật và nghiên cứu phim ảnh) ghi nhận mức tăng 18% trong giai đoạn 2015-2025.

Trái lại, số sinh viên ngành tôn giáo giảm khoảng một nửa, từ 13.121 người (năm 2015) xuống còn 6.603 người (năm 2025). Trong khi đó, ngành triết học ghi nhận sự phục hồi trong hai năm 2024 và 2025, đưa lượng sinh viên quay trở lại mức của năm 2015.

Liên quan đến xu hướng chung của giáo dục đại học, Viện Khoa học Giáo dục (thuộc Bộ Giáo dục Mỹ) đang triển khai nghiên cứu về các yếu tố tác động đến quyết định đóng cửa hoặc tạm dừng chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.

Theo cơ quan này, nghiên cứu tập trung xem xét các yếu tố như biến động nhân khẩu học, chi phí vận hành, quy mô tuyển sinh, sự thay đổi trong nhu cầu của sinh viên, yêu cầu gắn liền đào tạo với thị trường lao động và chính sách quản lý nhân sự giảng viên. Báo cáo đầu tiên dự kiến sẽ được công bố vào năm 2027.