Hàng loạt ngành đại học đổi tên từ 12.10. 2026, thí sinh năm 2027 cần lưu ý gì?

Những thay đổi này sẽ được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1.1.2027, vì vậy thí sinh cần cập nhật thông tin trước khi đăng ký xét tuyển.

Nhiều ngành học được chuẩn hóa tên gọi

Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28.8.2026, thay thế Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT. Văn bản quy định danh mục ngành đào tạo ở các trình độ của giáo dục đại học, trong đó có những điều chỉnh về tên gọi và mã ngành.

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Ở khối ngành Sư phạm và Giáo dục, các ngành như Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Nga, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm tiếng Đức, Sư phạm tiếng Nhật và Sư phạm tiếng Hàn Quốc được sắp xếp vào ngành Sư phạm tiếng nước ngoài, mã ngành 140238.

Tương tự, các ngành sư phạm tiếng dân tộc thiểu số cụ thể như Ba Na, Ê đê, Jrai, Khmer, H'mông, Chăm, M'nông và Xê đăng được tích hợp vào ngành Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, mã ngành 140223.

Trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý, một số ngành như Quản trị thương hiệu, Quản trị doanh nghiệp và công nghệ được quy về ngành Quản trị kinh doanh, mã ngành 340101. Ngành Kinh tế tài chính được sắp xếp vào ngành Tài chính - Ngân hàng, mã ngành 340201; ngành Quan hệ lao động được đổi tên thành Quản trị nhân lực, mã ngành 340404.

Các ngành thuộc lĩnh vực Du lịch, Khách sạn và Dịch vụ cũng có sự điều chỉnh. Những ngành như Du lịch văn hóa, Du lịch sinh thái và Du lịch địa chất được chuẩn hóa về tên gọi Du lịch, mã ngành 810101. Một số ngành liên quan đến quản trị dịch vụ du lịch, lữ hành, du lịch và khách sạn được sắp xếp vào ngành Quản trị khách sạn, mã ngành 810201.

Ở khối ngành Y tế và Sức khỏe, các lĩnh vực chuyên môn như Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu và Ngôn ngữ trị liệu được gom vào ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, mã ngành 720603. Các định hướng Dược lý và dược lâm sàng, Dược liệu - Dược học cổ truyền, Hóa dược được sắp xếp vào ngành Dược học, mã ngành 720201.

Việc chuẩn hóa danh mục ngành đào tạo đặt ra yêu cầu đối với các trường đại học trong việc rà soát, phân loại và cập nhật thông tin chương trình đào tạo, bảo đảm thống nhất với danh mục mới trước thời điểm tuyển sinh áp dụng.

Thí sinh tuyển sinh năm 2027 cần lưu ý gì?

Theo lộ trình nêu trong Thông tư 74, danh mục ngành đào tạo mới được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1.1.2027. Do đó, thí sinh dự tuyển đại học năm 2027 cần theo dõi thông báo tuyển sinh chính thức của từng trường, đối chiếu tên ngành và mã ngành mới trước khi đăng ký nguyện vọng.

Đặc biệt, với những ngành có tên gọi cũ được tích hợp hoặc sắp xếp vào ngành mới, thí sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin chương trình đào tạo, nội dung chuyên môn và định hướng nghề nghiệp của trường. Không nên chỉ dựa vào tên ngành đã quen thuộc từ các năm trước để lựa chọn hoặc điền thông tin đăng ký xét tuyển.

Đối với sinh viên đã nhập học trước ngày 1.1.2027, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo theo thông tin tuyển sinh đã công bố ban đầu. Theo nội dung được cung cấp, việc điều chỉnh danh mục ngành mới không làm thay đổi chương trình đào tạo hoặc tên văn bằng mà sinh viên đã đăng ký theo khóa học trước đó.

Về phía các trường đại học, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm rà soát, phân loại và sắp xếp lại chương trình, đồng thời hoàn thành việc cập nhật danh mục ngành trước ngày 1.1.2027.

Như vậy, dù Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12.10.2026, mốc thí sinh cần đặc biệt quan tâm là kỳ tuyển sinh từ năm 2027.

Việc chủ động cập nhật danh mục ngành, mã ngành và đề án tuyển sinh chính thức sẽ giúp thí sinh hạn chế nhầm lẫn khi lựa chọn ngành học, đồng thời bảo đảm nguyện vọng đăng ký phù hợp với định hướng học tập và nghề nghiệp.