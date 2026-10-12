Học sinh Trường THPT Trung Lập tham gia Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Theo đó, Trường phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Củ Chi là trường chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Sở GD-ĐT TPHCM và chuyên môn năng khiếu của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Trụ sở của Trường phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Củ Chi đặt tại địa chỉ số 91/3 đường Trung Lập, xã Thái Mỹ, TPHCM.

Theo quyết định của UBND TPHCM, học sinh đang học tại Trường THPT Trung Lập được tiếp tục học tập tại Trường phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Củ Chi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Học sinh đang học tại Trường THPT Trung Lập được tiếp tục học tập tại Trường phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Củ Chi và được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Nhà giáo, viên chức, người lao động đang công tác tại Trường THPT Trung Lập được bố trí công tác phù hợp theo nhu cầu vị trí việc làm của nhà trường sau tổ chức lại và theo quy định của pháp luật.

Các loại hồ sơ, học bạ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý theo quy định.

Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính, đất đai và hồ sơ liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian thực hiện chuyển tiếp, các đơn vị trước sắp xếp được sử dụng con dấu (cũ) để hoàn tất các thủ tục thanh toán, xác nhận nợ tồn đọng trước khi bàn giao và thực hiện nộp lại con dấu cho Công an TPHCM theo quy định và không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Quyết định thành lập Trường phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Củ Chi có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày 10-10-2026.