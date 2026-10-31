Học nghề để bắt đầu lại

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế tư vấn, hướng dẫn chính sách hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Trở lại thị trường lao động

Chiều đầu tuần, quán ăn vặt Nhà Sóc của chị Trương Thị Kim Chi trên đường Nguyễn Khoa Chiêm (phường An Cựu) khá đông khách. Trước khi chuyển sang kinh doanh, chị đã có gần 18 năm gắn bó với nghề may trong các xưởng công nghiệp.

Chị Chi nhớ lại, sau khi tốt nghiệp lớp 12, chị bắt đầu học nghề may và gắn bó với công việc này từ tuổi đôi mươi. Đến khi bước sang độ tuổi trung niên, nhịp độ sản xuất khẩn trương tại xưởng may không còn phù hợp với sức vóc và thể trạng của chị.

Rời xưởng may với bao lo toan về sinh kế, chị Chi tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại đây, chị được tư vấn tham gia khóa học pha chế và làm đồ ăn vặt kéo dài 2,5 tháng, được hỗ trợ học phí. Khóa học "0 đồng" ấy mở ra cho chị cơ hội mới. Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học, chị tự tin bắt tay vào thực hành rồi mạnh dạn mở quán ăn vặt. Sau 4 tháng khai trương, quán ăn vặt đã mang lại nguồn thu nhập cho chị Chi.

Nhà hàng Kanto Sushi trên đường Lê Quang Đạo (phường Thuận Hóa) lại mang đến một câu chuyện chuyển hướng nghề nghiệp thực tế khác. Anh Dương Văn Xuân Huy (sinh năm 1996) - chủ nhà hàng, cũng có một hành trình chuyển hướng nghề nghiệp. Sau 7 năm học tập và làm việc tại Nhật Bản, hơn 2 năm làm việc ở Đà Nẵng, anh Huy nghỉ việc. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, anh được Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tư vấn, giới thiệu tham gia khóa học về kỹ thuật chế biến món ăn và an toàn thực phẩm.

Đầu tháng 8/2026, nhà hàng Kanto Sushi ra mắt. Với anh Huy, việc mở nhà hàng đánh dấu bước chuyển hướng từ tìm kiếm việc làm sang tự tạo việc làm, từng bước ổn định sinh kế.

Tư vấn theo từng độ tuổi, nhóm nghề

Qua công tác tiếp nhận hồ sơ và tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, có thể nhận thấy nhu cầu học nghề, chuyển đổi việc làm ở nhóm lao động có sự khác biệt. Một số lao động trung niên (khoảng từ 35 - 45 tuổi) phần lớn nghỉ việc do áp lực công việc kéo dài, sức khỏe suy giảm sau nhiều năm làm việc tại các xưởng sản xuất thâm dụng lao động. Trong khi đó, một bộ phận lao động trẻ (dưới 30 tuổi) lại dịch chuyển công việc chủ yếu do thay đổi định hướng cá nhân, mong muốn tìm kiếm môi trường làm việc mới hoặc trở về quê hương lập nghiệp sau thời gian xa nhà. Điểm chung là nhu cầu được trang bị kỹ năng mới phù hợp với thực tế thị trường để sớm ổn định sinh kế.

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận 6.894 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; đồng thời, có 669 lao động được hỗ trợ.

Các khóa học tập trung vào những nghề có tính ứng dụng như pha chế, kỹ thuật chế biến món ăn, kế toán thực hành..., đáp ứng nhu cầu bổ sung kỹ năng, tìm việc hoặc tự tạo việc làm. Trung tâm phối hợp với các cơ sở đào tạo nhằm gắn lý thuyết với thực hành, giúp người lao động có thêm kỹ năng phù hợp với nhu cầu tìm việc hoặc chuyển hướng nghề nghiệp.

“Chúng tôi luôn chú trọng chuyển từ hỗ trợ thụ động sang chủ động đồng hành cùng người lao động ở từng độ tuổi khác nhau. Việc nắm rõ nguyên nhân mất việc giúp chúng tôi tư vấn đúng hướng, kết nối các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường dịch vụ địa phương. Sự chủ động học hỏi của người lao động kết hợp với chính sách tiếp sức kịp thời chính là chìa khóa quan trọng giúp họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, tự tin gặt hái thành công trên con đường nghề nghiệp mới”, ông Thuận cho biết.