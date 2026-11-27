Những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ở Nghệ An tiếp tục tăng cao do mở rộng sản xuất và triển khai các dự án đầu tư mới. Bên cạnh lao động phổ thông, doanh nghiệp ngày càng cần nhân lực có tay nghề, trình độ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu vận hành dây chuyền công nghệ hiện đại. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối cung - cầu, nâng cao chất lượng đào tạo và có chính sách thu hút, giữ chân người lao động.

Bên cạnh lao động phổ thông, doanh nghiệp ngày càng cần nhân lực có tay nghề, trình độ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu vận hành dây chuyền công nghệ hiện đại. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

* Doanh nghiệp tăng nhu cầu

Là doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, ứng dụng quy trình công nghệ hiện đại, Nhà máy Sữa TH có nhu cầu bổ sung nhân lực để đáp ứng yêu cầu vận hành và phát triển sản xuất. Hiện nay, công ty đang tuyển dụng 100 lao động ở các vị trí: kỹ sư bảo trì, kỹ sư tự động hóa, nhân viên kiểm soát chất lượng, nhân viên vận hành máy và lao động phổ thông. Đây là những vị trí trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và bảo đảm dây chuyền hoạt động liên tục, ổn định.

Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc nhân sự Nhà máy Sữa TH cho biết, đối với nhóm ngành kỹ thuật, công ty ưu tiên ứng viên có chuyên môn, khả năng tiếp cận công nghệ và xử lý sự cố trong quá trình vận hành. Với lao động phổ thông, yêu cầu quan trọng là ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp và khả năng làm việc theo ca. Đặc biệt, những ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng có thái độ nghiêm túc, tinh thần cầu tiến vẫn được doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo trực tiếp tại nhà máy.

Theo bà Dung, bên cạnh đáp ứng nhu cầu nhân lực trước mắt, công ty chú trọng xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề, gắn bó lâu dài. Người lao động được hưởng các chế độ lương thưởng, xe đưa đón, hỗ trợ ăn ca, bảo hiểm sức khỏe và các chính sách phúc lợi khác. Đây là những điều kiện nhằm bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống và giúp người lao động yên tâm làm việc, phát triển nghề nghiệp tại doanh nghiệp.

Từng có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành điện tử tại một công ty ở Bắc Ninh, anh Lê Tiến Hùng, phường Thái Hòa mong muốn tìm được công việc phù hợp với chuyên môn, có mức thu nhập ổn định để trở về quê hương làm việc và gắn bó lâu dài. Theo anh Hùng, Nghệ An đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, mở ra thêm cơ hội việc làm cho lao động địa phương. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để những người từng làm việc xa quê như anh có cơ hội phát huy kinh nghiệm, tay nghề mà vẫn bảo đảm cuộc sống gia đình.

Năm 2026, nhu cầu tuyển dụng tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An ước gần 90.000 lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, trong tháng 11/2026, gần 70 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng khoảng 9.000 lao động, chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử, may mặc, giày da, xây dựng và dịch vụ. Đáng chú ý, nhu cầu nhân lực kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa ngày càng tăng, với mức thu nhập từ 16-35 triệu đồng/tháng.

Nhiều doanh nghiệp dệt may ở Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn để đáp ứng các đơn hàng cuối năm. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Theo ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, cùng với quá trình thu hút các dự án đầu tư, nhất là dự án FDI trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác và công nghệ cao, nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp đang có sự chuyển dịch. Bên cạnh số lượng lớn lao động sản xuất trực tiếp, doanh nghiệp ngày càng cần kỹ thuật viên, kỹ sư và lao động được đào tạo chuyên môn, có khả năng vận hành thiết bị hiện đại, làm chủ dây chuyền sản xuất tự động hóa.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi cho rằng, xu hướng này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo để cung ứng nhân lực sát nhu cầu thực tế. Đây cũng là cơ hội để lao động địa phương tiếp cận việc làm trong môi trường sản xuất hiện đại, có điều kiện nâng cao tay nghề và thu nhập.

*Địa phương làm cầu nối, doanh nghiệp tăng sức hút

Trước nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn, Nghệ An đẩy mạnh đưa thông tin thị trường lao động đến gần người dân, nhất là lao động ở vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được tổ chức trực tiếp tại cơ sở, tạo điều kiện để người dân gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và lựa chọn công việc phù hợp.

Tại Ngày hội việc làm ở phường Tây Hiếu, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã thông tin trước gần một tuần về các vị trí tuyển dụng, nhu cầu học nghề và chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc công khai thông tin sớm giúp người tìm việc chủ động chuẩn bị hồ sơ, tìm hiểu điều kiện làm việc và lựa chọn vị trí phù hợp.

Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm phù hợp tại các doanh nghiệp trong dịp cuối năm. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Ông Lê Khánh Kiều, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hiếu cho biết, nhu cầu tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và học nghề của người dân trên địa bàn khá lớn. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ thông tin tuyển dụng. Vì vậy, ngày hội việc làm tạo cơ hội để người dân trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu nhân lực, qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Hoạt động kết nối cung - cầu còn được mở rộng đến các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa tại các địa phương như Quỳnh Phú, Quỳnh Anh, Nhôn Mai, Quỳnh Tam...

Tại xã Yên Na, phiên giao dịch việc làm lần thứ hai trong năm 2026 được tổ chức ngày 31/10, thu hút hơn 100 người lao động đến từ 7 bản tham gia. Người dân được cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tư vấn học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết, phiên giao dịch được tổ chức xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, nhất là lao động ở các bản vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về thông tin và cơ hội tiếp cận doanh nghiệp. Địa phương mong muốn tạo cầu nối trực tiếp giữa người lao động với đơn vị tuyển dụng, giúp người dân có thêm lựa chọn việc làm, học nghề, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đến nay, Nghệ An đã tổ chức 161 phiên giao dịch việc làm, thu hút 393 lượt doanh nghiệp tham gia và hơn 16.000 lượt người lao động được tư vấn, kết nối. Các phiên giao dịch trực tiếp, trực tuyến và lưu động tại cơ sở góp phần đưa dịch vụ việc làm đến gần người dân, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tại nhiều địa bàn.

Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An cho biết, Trung tâm không chỉ thực hiện giới thiệu việc làm mà còn là đầu mối kết nối thông tin thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực và giúp người lao động tìm kiếm cơ hội phù hợp. Trong số đó, doanh nghiệp là đối tác tuyển dụng, người lao động là đối tượng phục vụ, còn Trung tâm giữ vai trò cầu nối giữa nhu cầu tuyển dụng với nguồn cung lao động.

Bên cạnh kết nối tuyển dụng, chính sách đãi ngộ cũng là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp thu hút, giữ chân lao động. Người lao động ngày càng quan tâm đến các khoản hỗ trợ như tiền ăn, nhà ở, đi lại, thưởng chuyên cần, bảo hiểm và môi trường làm việc. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã bổ sung phụ cấp, phúc lợi để tăng sức cạnh tranh. Với lao động kỹ thuật, kỹ sư và nhân sự chuyên môn, doanh nghiệp chú trọng mức thu nhập theo năng lực, đồng thời tạo điều kiện nâng cao tay nghề, khen thưởng sáng kiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng, đặc biệt nhân lực kỹ thuật vào cuối năm. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao. Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp cần phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo sát nhu cầu thực tế, chú trọng các ngành điện tử, cơ khí, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ. Người lao động cũng cần chủ động học nghề, nâng cao chuyên môn, kỹ năng vận hành thiết bị và ý thức kỷ luật để đáp ứng yêu cầu công việc.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông tin tuyển dụng đầy đủ, rõ ràng, minh bạch; bảo đảm tiền lương, điều kiện làm việc và quyền lợi chính đáng của người lao động. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sẽ góp phần giải quyết nhu cầu tuyển dụng trước mắt, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và công nghệ cao của Nghệ An trong thời gian tới.