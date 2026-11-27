Mở rộng kết nối việc làm tại các địa phương có dự án

Quá trình mở rộng không gian phát triển của TP.HCM đang tạo động lực đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển các khu công nghiệp và hình thành những cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án quy mô lớn cũng tác động trực tiếp đến đất đai, việc làm và sinh kế của một bộ phận người dân tại các địa phương có dự án đi qua.

Tại khu vực Bình Dương trước đây, nhiều địa bàn như: Bàu Bàng, Phước Hòa, Phú Giáo, An Long, Trừ Văn Thố, Bắc Tân Uyên đang triển khai hoặc chịu tác động từ các dự án như cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, Vành đai 4 TP.HCM.

Các dự án cao tốc, vành đai và khu công nghiệp đang mở rộng không gian phát triển tại khu vực phía Bắc TP.HCM.

Cùng với đó là các dự án khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Cây Trường, Phú Giáo 1, 3, 4, Vĩnh Lập, Bắc Tân Uyên 1, 2 mở rộng và nhiều cụm công nghiệp khác.

Khi đất sản xuất, đất ở bị thu hồi để phục vụ các dự án, một bộ phận người dân phải thay đổi phương thức sản xuất, tìm kiếm công việc mới. Vì vậy, bên cạnh chính sách bồi thường, hỗ trợ, việc đào tạo nghề, kết nối tuyển dụng và tạo sinh kế lâu dài là vấn đề được đặt ra.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, đơn vị đã tham mưu UBND TP ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 về triển khai Chiến lược lao động và việc làm năm 2026, giai đoạn 2026 - 2030.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thường xuyên thu thập, cập nhật dữ liệu cung - cầu lao động để kết nối kịp thời nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với người tìm việc.

TP.HCM định hướng mở rộng các sàn giao dịch việc làm chuyên biệt theo từng lĩnh vực, nhóm đối tượng ngay tại các phường, xã. Hoạt động giao dịch việc làm sẽ gắn với tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn, giúp người lao động có thể chuyển đổi công việc theo nhu cầu thực tế của thị trường.

Quá trình triển khai các dự án hạ tầng, khu công nghiệp đặt ra yêu cầu bảo đảm việc làm và sinh kế cho người dân có đất bị thu hồi.

Đáng chú ý, mô hình sàn giao dịch việc làm liên thông vùng cũng được định hướng mở rộng nhằm thu hút lao động tại các khu vực lân cận đến làm việc tại TP.HCM, đồng thời tạo thêm lựa chọn việc làm cho người dân ở những địa bàn có dự án thu hồi đất.

Hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn tạo sinh kế

Bên cạnh kết nối cung - cầu lao động, chính sách đào tạo nghề và hỗ trợ vốn được xác định là những giải pháp quan trọng giúp người dân có đất bị thu hồi chuyển đổi công việc.

Theo Sở Nội vụ, việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi hiện được thực hiện theo Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Các chính sách gồm hỗ trợ đào tạo nghề; hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với mức hỗ trợ cụ thể trên địa bàn TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thay thế Quyết định số 98/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 về quy định mức hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

Ngoài chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, TP.HCM còn triển khai cơ chế cho vay giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách địa phương.

Cụ thể, Nghị quyết số 71/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 93/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 71 quy định cơ chế, chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có chính sách vay vốn giải quyết việc làm.

TP.HCM cũng ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế giúp người dân có thêm cơ hội tham gia thị trường lao động.

Các chính sách này tạo thêm điều kiện để người lao động tiếp cận nguồn vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm trong nước hoặc tham gia thị trường lao động ngoài nước.

Thực tế, khi các tuyến giao thông trọng điểm và khu công nghiệp được đầu tư, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các địa phương cũng có thể gia tăng. Đây là cơ hội để người dân vùng thu hồi đất chuyển sang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng và các ngành nghề liên quan.

Tuy nhiên, để người dân có thể tiếp cận những cơ hội này, công tác đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế, phù hợp độ tuổi, trình độ và điều kiện của từng nhóm lao động.

Việc mở rộng sàn giao dịch việc làm đến cấp xã, kết nối trực tiếp doanh nghiệp với cơ sở đào tạo và người lao động được kỳ vọng giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng với khả năng đáp ứng của người tìm việc.

Cùng với đó, việc cập nhật dữ liệu cung - cầu lao động sẽ giúp cơ quan quản lý nắm bắt rõ hơn nhu cầu tuyển dụng tại từng khu vực, từ đó có định hướng đào tạo và chuyển đổi nghề phù hợp.