Tạo vốn cho dự án

Tại hội nghị, các chuyên gia trao đổi về cơ hội tìm vốn, tìm đối tác qua mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và những vướng mắc từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn tất giao dịch.

Theo bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Phó Tổng giám đốc Grant Thornton Việt Nam, giá trị giao dịch M&A được công bố tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 4,8 tỷ USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, thị trường ghi nhận 367 giao dịch, với tổng giá trị công bố khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 25,7% so với năm 2024.

Hội nghị M&A 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội".

Số liệu Grant Thornton Việt Nam trình bày tại hội nghị cho thấy bên mua trong nước chiếm 75,2% giá trị giao dịch công bố trong 9 tháng đầu năm 2026. Sau khi loại hai giao dịch giữa các bên liên quan, tỷ trọng này còn 61,2%. Xét về số lượng, nhà đầu tư chiến lược chiếm 56% số giao dịch trong kỳ.

Theo báo cáo tháng 6/2026 của Grant Thornton Việt Nam, bất động sản dẫn đầu về số thương vụ được công bố trong tháng, với 6 trong tổng số 33 giao dịch trên cả nước. Tính chung 6 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận 126 giao dịch. Trong đó, 89 giao dịch có giá trị được công bố hoặc có thể ước tính, với tổng giá trị khoảng 2,43 tỷ USD.

TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cho rằng Hà Nội có cơ hội thu hút vốn qua cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, tìm cổ đông chiến lược và chuyển nhượng dự án. Ông nêu trường hợp dự án bất động sản đã hoàn thành thủ tục đất đai nhưng chủ đầu tư thiếu vốn để làm tiếp. Khi đó, tìm đối tác góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng là một cách để dự án tiếp tục triển khai. Với doanh nghiệp cần tái cơ cấu, đối tác chiến lược còn có thể mang đến công nghệ và kinh nghiệm quản trị.

Grant Thornton Việt Nam trình bày số liệu thị trường tại Hội nghị M&A 2026.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp cũng có thể chủ động chuyển nhượng để thu hồi vốn, đầu tư sang lĩnh vực khác. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài có thể gặp khó khi đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Bên bán cũng e ngại thông tin thương vụ lan ra khi đàm phán chưa xong, khiến doanh nghiệp có thể mất nhân sự chủ chốt. Ông đề nghị chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho bên tư vấn và yêu cầu bảo mật.

Với dự án chào bán, ông Tuấn lưu ý hồ sơ cần thể hiện rõ thủ tục pháp lý đã hoàn thành đến đâu và chi phí đầu tư thực tế đến thời điểm chào bán. Tài liệu nên có bản tiếng Anh hoặc bản dịch sang ngôn ngữ của nhà đầu tư để thuận tiện cho việc thẩm định.

Rút ngắn thủ tục chuyển nhượng dự án

TS Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị Hà Nội rút ngắn thời gian xử lý thủ tục chuyển nhượng dự án và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cần. Với giao dịch góp vốn, mua cổ phần, ông cũng đề nghị đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp nếu phát sinh.

TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng các quy định về M&A đã có ở nhiều lĩnh vực, song chưa có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp thực hiện từng loại giao dịch. Ông đề xuất Hiệp hội tập hợp, hệ thống hóa các văn bản liên quan để doanh nghiệp dễ tra cứu khi chuẩn bị giao dịch.

Đối với bên mua, ông Kiên cho rằng cần xem xét năng lực của nhà đầu tư theo mục đích giao dịch. Với các thương vụ bất động sản, bên mua có thể quan tâm đến quỹ đất của doanh nghiệp hoặc muốn tiếp tục triển khai dự án. Tùy từng trường hợp, cần đánh giá nhà đầu tư có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu của dự án hay không.

TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khi đó, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, đặt vấn đề các cơ quan chức năng, trong đó có Hà Nội, cần đẩy nhanh việc xử lý thủ tục hành chính trong các giao dịch mua bán, sáp nhập. Ông nêu tình huống hai bên đã thống nhất giá mua nhưng các bước kiểm toán, thẩm định và xin phê duyệt có thể mất thêm 1-2 năm. Đến khi được duyệt, mức giá đã thỏa thuận có thể phải tính lại, khiến hai bên quay lại bàn đàm phán.

PGS.TS Doãn Hồng Nhung, giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, lưu ý bên mua cần kiểm tra quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và hồ sơ pháp lý trước khi quyết định nhận chuyển nhượng dự án. Bên mua cũng cần làm rõ dự án còn nợ bao nhiêu, nghĩa vụ tài chính nào chưa hoàn thành và thủ tục đang vướng ở khâu nào.

Với dự án đang gặp khó khăn, bà Nhung đề nghị xác định phần việc đã thực hiện và phần còn dang dở để đánh giá khả năng triển khai tiếp. Bà cũng đề xuất Hà Nội sử dụng mã dự án để theo dõi hồ sơ đã qua những bước nào và đang dừng ở đâu. Theo bà, thông tin này có thể giúp thành phố rà soát những dự án còn khả năng triển khai và xem xét hướng xử lý từng trường hợp.