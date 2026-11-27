Phải đổi mới căn bản mô hình phát triển

Tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 27/11, ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Đại hội XIV đã xác lập những định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển mới, đặt ra yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và vị thế quốc gia.

“Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, Việt Nam không chỉ cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng được nền tảng và năng lực phát triển mới cho đất nước”, Thứ trưởng cho biết.

Ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: VV

Thực tế hiện nay cho thấy, thế giới đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và những đột phá về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những hạn chế về năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Vì vậy, theo Thứ trưởng, yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới không thể chỉ dựa vào mở rộng vốn đầu tư, lao động và khai thác các lợi thế truyền thống, mà phải dựa trên những chuyển biến căn bản về thể chế, công nghệ, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.

“Quán triệt tinh thần Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng, nhiệm vụ đặt ra là phải đổi mới căn bản mô hình phát triển, khơi thông mọi tiềm năng, phát huy đầy đủ các nguồn lực và kiến tạo những động lực tăng trưởng mới”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho hay.

Việt Nam không thiếu tiềm năng và cơ hội phát triển

Theo Thứ trưởng, cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đó là quá trình chuyển mạnh từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào mở rộng các yếu tố đầu vào sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh; đồng thời nâng cấp các động lực truyền thống, khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có và mở ra những không gian phát triển, mô hình kinh tế mới.

Để thực hiện được bước chuyển này, trước hết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và vai trò kiến tạo của Nhà nước.

Nhà nước phải chủ động hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi; đồng thời dẫn dắt nguồn lực vào những lĩnh vực nền tảng, chiến lược, có khả năng tạo ra tác động lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tại Diễn đàn. Ảnh: VV

Cùng với đó, cần hình thành cấu trúc động lực phát triển mới, trong đó các khu vực kinh tế phát huy đầy đủ vai trò và tiềm năng.

Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, giữ vững các cân đối lớn và dẫn dắt trong những lĩnh vực then chốt; kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh; khu vực đầu tư nước ngoài được định hướng theo chất lượng, công nghệ, hiệu quả và khả năng liên kết, lan tỏa đối với nền kinh tế trong nước.

“Quan trọng hơn, phải tạo được sự kết nối, bổ trợ và cộng hưởng giữa các khu vực kinh tế, hình thành sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói.

Đặc biệt, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam cần chuyển từ lợi thế tham gia vào các khâu sản xuất có giá trị gia tăng thấp sang từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào các khâu nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và phát triển sản phẩm có giá trị cao; thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược, kinh tế số, kinh tế xanh và những mô hình kinh doanh mới.

“Đây không chỉ là lựa chọn về ngành nghề, mà là lựa chọn con đường nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn”, Thứ trưởng tiếp tục nhấn mạnh.

Một vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với quá trình chuyển đổi này là nguồn lực.

Thứ trưởng cho hay, Việt Nam không thiếu tiềm năng và cơ hội phát triển; thách thức đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực, chuyển hóa nguồn lực thành năng lực sản xuất và chuyển hóa năng lực sản xuất thành giá trị gia tăng, năng suất và sức cạnh tranh cao hơn.

“Đây cũng chính là trách nhiệm và vai trò kiến tạo của chính sách kinh tế - tài chính. Tài chính quốc gia không chỉ là nguồn lực bảo đảm cho phát triển, mà phải trở thành một công cụ quan trọng để kiến tạo, dẫn dắt và định hình, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhận định.