Vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, thành phố Hà Nội ngày 24/11 và liên tiếp các vụ cháy xảy ra dịp cuối năm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức, trách nhiệm của người dân trong chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ gia đình và khu dân cư. Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.