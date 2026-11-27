Chị Nguyễn Thị Thu Lê (bên phải) lựa chọn nhang thắp có nguồn gốc tự nhiên, mùi hương dịu nhẹ và thông tin sản phẩm rõ ràng.

Với chị Nguyễn Thị Thu Lê ở Hương Sơn, thắp hương là thói quen gắn với sinh hoạt tâm linh của gia đình, được duy trì trong những ngày rằm, mùng một và các dịp lễ, tết. Nhu cầu sử dụng thường xuyên cũng khiến chị quan tâm hơn đến việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

“Trước đây, gia đình tôi chủ yếu chọn hương theo mùi thơm và giá cả, nhưng nay quan tâm nhiều hơn đến nguyên liệu và nguồn gốc sản phẩm. Tôi ưu tiên những loại hương có mùi thơm tự nhiên, không quá nồng, ít khói và có thông tin rõ ràng về nơi sản xuất. Theo tôi, lựa chọn sản phẩm chất lượng không chỉ giúp hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe khi sử dụng thường xuyên mà còn thể hiện sự chu đáo, thành kính với tổ tiên” – chị Lê chia sẻ.

Sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng đang mở ra cơ hội cho những dòng nhang thắp sử dụng nguyên liệu thực vật. Thay vì chỉ cạnh tranh về giá bán hay mùi hương, các cơ sở sản xuất ngày càng phải chú trọng đến chất lượng đầu vào, quy trình chế biến và thông tin sản phẩm.

Cơ sở trầm hương Tâm Thiên Hương tăng sản lượng, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết.

Tại cơ sở trầm hương Tâm Thiên Hương thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang (phường Thành Sen), hướng đi này được thể hiện qua dòng hương trầm. Từ nguyên liệu trầm, cơ sở sản xuất các sản phẩm hương thắp, chú trọng giữ mùi thơm đặc trưng trong quá trình chế biến. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ sở phát triển nhiều dòng sản phẩm với mẫu mã, kích thước và mức giá khác nhau. Giá bán dao động từ 33.000 đến 600.000 đồng/gói; riêng dòng nhang đại có giá 164.000 đồng/10 cây. So với hương thông thường, nhang trầm có giá cao hơn 2- 5 lần do đặc thù nguyên liệu và quy trình sản xuất. Tuy nhiên, các sản phẩm vẫn có nhóm khách hàng riêng, nhất là những người quan tâm đến hương thơm tự nhiên và chất lượng nguyên liệu. Những tháng cuối năm, cơ sở chủ động tăng sản lượng, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang giới thiệu dòng nhang đại được khách hàng quan tâm.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, đại diện cơ sở trầm hương Tâm Thiên Hương cho biết: “Dịp Tết, nhu cầu sử dụng hương trầm tăng nên cơ sở phải chủ động kế hoạch sản xuất, tăng số lượng để đáp ứng đơn hàng. Chúng tôi cũng chú trọng đa dạng mẫu mã, kích thước và mức giá để khách hàng có thêm lựa chọn. Dù sản xuất với số lượng lớn hơn, cơ sở vẫn phải kiểm soát nguyên liệu và quy trình chế biến, giữ chất lượng cũng như mùi thơm đặc trưng của nhang trầm”.

Nếu Tâm Thiên Hương tập trung phát triển các dòng nhang từ nguyên liệu trầm thì Công ty TNHH AVE FACTORY (xã Tùng Lộc) lại lựa chọn hướng đi đa dạng hóa sản phẩm. Với thương hiệu Nhang sạch An An, doanh nghiệp phát triển nhiều dòng từ nguyên liệu thực vật như khuynh diệp, hương bài, quế... phục vụ không gian thờ cúng. Trong đó, sản phẩm Nhang sạch An An hương khuynh diệp được công nhận OCOP 4 sao năm 2025.

Công ty TNHH AVE FACTORY đầu tư máy móc, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Để nâng cao năng lực sản xuất, doanh nghiệp đã đầu tư máy làm nhang tự động, máy tạo nụ nhang và hoàn thiện quy trình chế biến. Giá bán nhang sạch An An khoảng 200.000-250.000 đồng/kg (tương đương 600 nén), hộp 100 nén có giá khoảng 100.000 đồng. Hiện nay, ngoài thị trường trong tỉnh, sản phẩm còn được phân phối đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước thông qua hệ thống đại lý và các nền tảng thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Đức Phượng, đại diện Công ty TNHH AVE FACTORY cho hay: “Chúng tôi phát triển nhiều dòng nhang để đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng. Việc đầu tư máy móc giúp nâng cao năng suất, kiểm soát tốt hơn quy trình và chất lượng sản phẩm. Cùng với hệ thống phân phối truyền thống, doanh nghiệp chú trọng bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, muốn giữ được thị trường thì sản phẩm phải có chất lượng ổn định, thông tin rõ ràng và đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng”.

Sản phẩm Nhang sạch An An hương khuynh diệp được công nhận OCOP 4 sao năm 2025.

Từ hai mô hình trên có thể thấy, các cơ sở sản xuất nhang thắp ở Hà Tĩnh đang lựa chọn những hướng đi khác nhau để thích ứng với thị trường. Nếu một số đơn vị khai thác đặc trưng của nguyên liệu trầm thì cơ sở khác mở rộng danh mục sản phẩm từ các loại thảo mộc. Dù lựa chọn hướng đi nào, yêu cầu về chất lượng, quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu vẫn là những yếu tố quan trọng để nâng sức cạnh tranh.

Các cơ sở đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường có nhiều dòng nhang với thành phần và phương thức sản xuất khác nhau, người tiêu dùng cần được tiếp cận thông tin cụ thể về nguyên liệu, thành phần, nơi sản xuất và các căn cứ kiểm chứng chất lượng. Vì vậy, các cơ sở cần kiểm soát chặt nguyên liệu đầu vào, thực hiện kiểm nghiệm và bảo đảm thông tin trên bao bì phản ánh đúng đặc tính sản phẩm.

Bên cạnh chất lượng, khả năng duy trì nguồn cung ổn định, hoàn thiện mẫu mã và quy cách đóng gói cũng là những yêu cầu đặt ra khi mở rộng thị trường. Đặc biệt, trên các nền tảng thương mại điện tử, thông tin minh bạch và uy tín của nhà sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn của khách hàng.

Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ quảng bá, đưa sản phẩm chất lượng lên các nền tảng số.

Thị trường nhang thắp mở ra cơ hội cho những sản phẩm được đầu tư bài bản về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Với các cơ sở ở Hà Tĩnh, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng là bước khởi đầu, nhưng để duy trì sức cạnh tranh, điều quan trọng hơn cả là bảo đảm chất lượng ổn định, minh bạch thông tin và tạo dựng niềm tin bằng chính sản phẩm.