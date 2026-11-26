U17 Việt Nam chiến đấu với nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước một U17 Mali vượt trội về thể hình, tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận. Thất bại 0-2 ở lượt trận cuối bảng G khiến cánh cửa đi tiếp tại World Cup U17 trở nên rất hẹp với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Đội bóng áo đỏ đứng thứ ba bảng G với 1 điểm. Lúc này, cơ hội giành vé đi tiếp không còn, bởi các đối thủ cạnh tranh như Tanzania, Nhật Bản, Trung Quốc,... vẫn còn một trận chưa đấu.

U17 Việt Nam văng khỏi nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.

Ngay từ những phút đầu, U17 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin. Đường chuyền dài của đội trưởng Đăng Khoa mở ra cơ hội cho Nguyễn Lực, nhưng tiền vệ này trượt chân trong tình huống khống chế bóng. Đại Nhân cũng có cơ hội đáng kể ở phút 26 sau sai lầm của hàng thủ Mali, song không thể tận dụng khi Lassana Diawara kịp thời lùi về giải nguy.

U17 Việt Nam thi đấu kiên cường. Ảnh: VFF.

Đó gần như là những điểm sáng hiếm hoi của U17 Việt Nam trong một thế trận mà đối thủ hoàn toàn áp đảo. Mali kiểm soát bóng có thời điểm lên tới 80%, liên tục tổ chức tấn công và tạo ra sức ép lớn lên khung thành Xuân Hòa.

Dù sử dụng đội hình dự bị, đại diện châu Phi vẫn có tới 12 cú sút chỉ trong hiệp một. Khả năng chống đỡ kiên cường của thủ môn Xuân Hòa giúp Việt Nam giữ sạch lưới sau 45 phút, nhưng sự chênh lệch về trình độ ngày càng bộc lộ rõ.

Sau giờ nghỉ, Mali tăng tốc và nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 57. Từ đường chọc khe của Sacko, Sanaba Keita di chuyển khôn ngoan rồi xoay người dứt điểm lạnh lùng. Bàn thua khiến tinh thần các cầu thủ trẻ Việt Nam đi xuống.

Đội bóng của Cristiano Roland gần như không còn khả năng tổ chức những pha phản công đáng chú ý, trong khi liên tục phải chống đỡ sức ép.

Đến phút 82, hàng thủ Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm, để Keita thoát xuống căng ngang cho Niang băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Mali.

Danh sách cầu thủ ra sân của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.