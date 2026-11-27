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Khi lượng vàng không đổi nhưng cách quản lý dự trữ thay đổi

Theo báo cáo công bố ngày 25/11/2026, tính đến cuối tháng 9/2026, RBI nắm giữ 880,52 tấn vàng, không thay đổi so với cuối tháng 3/2026. Tuy nhiên, cơ cấu lưu trữ đã có sự dịch chuyển đáng kể, đó là lượng vàng được lưu giữ trong nước tăng từ 680,05 tấn lên 740,13 tấn, trong khi lượng vàng gửi tại Ngân hàng Anh và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) giảm từ 197,67 tấn xuống 140,39 tấn. Như vậy, khoảng 60 tấn vàng đã được đưa về Ấn Độ trong 8 tháng, nâng tỷ trọng vàng lưu giữ trong nước lên khoảng 84%, so với 77,2% vào cuối tháng 3/2026.

Điểm đáng chú ý là RBI không gia tăng lượng vàng nắm giữ mà chỉ thay đổi địa điểm lưu trữ. Điều này cho thấy cần phân biệt hai xu hướng thường được nhìn nhận cùng nhau trên thị trường, mua vàng để tăng dự trữ và hồi hương vàng để chủ động hơn trong quản lý tài sản hiện có. Việc đưa vàng về nước không tạo ra nhu cầu mua mới, do đó không trực tiếp làm tăng cầu vàng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, động thái này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các ngân hàng trung ương đối với khả năng tiếp cận, kiểm soát và bảo đảm an toàn tài sản dự trữ trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và những thay đổi của môi trường tài chính quốc tế.

Một diễn biến khác cần lưu ý là giá trị dự trữ vàng của RBI giảm từ khoảng 115,4 tỷ USD cuối tháng 3/2026 xuống 106,1 tỷ USD cuối tháng 9/2026. Tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại hối cũng giảm từ 16,7% xuống 14,38%. Theo RBI, giá vàng bình quân giảm từ khoảng 4.721 USD/ounce trong tháng 4/2026 xuống 4.319 USD/ounce trong tháng 9, tương đương khoảng 9%. Diễn biến này chủ yếu gắn với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ thắt chặt hơn. Những yếu tố này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý, ngay cả khi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu.

Quyết định tạm dừng mua vàng của RBI cũng cần được đặt trong bối cảnh điều hành kinh tế trong nước. Trong năm 2026, Ấn Độ phải đối mặt với áp lực từ giá dầu, dòng vốn quốc tế biến động và nhu cầu ổn định đồng rupee. Khi ưu tiên bảo vệ ổn định tỷ giá và duy trì khả năng can thiệp ngoại hối, việc phân bổ thêm nguồn lực để mua vàng có thể không còn là lựa chọn cấp thiết. Nói cách khác, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong dự trữ quốc gia, nhưng không nhất thiết phải được gia tăng trong mọi thời điểm, bất kể điều kiện thị trường và nhu cầu thanh khoản.

Không nên xem việc RBI tạm dừng mua vàng là tín hiệu đảo chiều của các ngân hàng trung ương

Trên phạm vi quốc tế, xu hướng tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong quý III/2026, các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức đã mua ròng 321 tấn vàng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng mua ròng từ đầu năm đạt 675 tấn, cao hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy quyết định của RBI chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh ưu tiên quản lý dự trữ của một quốc gia, thay vì một sự thay đổi đồng loạt trong chiến lược nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương.

Thực tế, vàng có những ưu điểm riêng trong cơ cấu dự trữ ngoại hối, đó là không phụ thuộc trực tiếp vào nghĩa vụ thanh toán của một quốc gia phát hành tiền tệ, không mang rủi ro tín dụng đối tác theo cách thức của trái phiếu hay tiền gửi, đồng thời có khả năng đa dạng hóa rủi ro khi thị trường tài chính biến động. Tuy nhiên, vàng cũng không tạo ra dòng thu nhập định kỳ, có thể biến động giá mạnh và không phải lúc nào cũng có tính thanh khoản tương đương các tài sản dự trữ bằng ngoại tệ. Vì vậy, gia tăng tỷ trọng vàng quá nhanh khi giá ở mức cao có thể khiến danh mục dự trữ chịu rủi ro định giá đáng kể.

Hàm ý chính sách: Quản lý vàng theo mục tiêu dự trữ, không chạy theo giá

Từ trường hợp Ấn Độ, có thể rút ra một số hàm ý đối với các ngân hàng trung ương.

Một là, cần xây dựng chiến lược nắm giữ vàng trên cơ sở mục tiêu dài hạn về an toàn, thanh khoản và đa dạng hóa dự trữ, thay vì phản ứng theo những biến động giá ngắn hạn. Việc giá vàng tăng mạnh không đồng nghĩa với việc cần đẩy nhanh mua vào; ngược lại, giá giảm cũng không nhất thiết là cơ hội để gia tăng dự trữ nếu quốc gia đang cần ngoại tệ để ổn định tỷ giá hoặc đáp ứng nghĩa vụ thanh toán quốc tế.

Hai là, cần đánh giá định kỳ tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại hối, kết hợp với các kịch bản biến động của giá vàng, lợi suất trái phiếu quốc tế và tỷ giá USD. Các ngân hàng trung ương nên có ngưỡng phân bổ và cơ chế tái cân đối danh mục phù hợp, hạn chế tình trạng tỷ trọng vàng tăng hoặc giảm quá mạnh chỉ do biến động giá thị trường. Đặc biệt, cần phân biệt giữa thay đổi về khối lượng vàng thực tế và thay đổi về giá trị quy đổi của vàng khi đánh giá hiệu quả quản lý dự trữ.

Ba là, cần xem xét đồng thời vị trí lưu trữ và khả năng tiếp cận vàng. Việc phân tán vàng tại các trung tâm tài chính quốc tế có thể hỗ trợ giao dịch, thanh khoản và quản lý tài sản, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về rủi ro đối tác, pháp lý và khả năng tiếp cận trong những tình huống bất thường. Do đó, mô hình lưu trữ trong nước kết hợp với lưu ký ở nước ngoài cần được lựa chọn trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng quốc gia, không nên coi hồi hương vàng là mục tiêu tự thân.

Bốn là, chính sách quản lý vàng cần được phối hợp với điều hành tiền tệ và quản lý ngoại hối. Khi áp lực tỷ giá gia tăng, dòng vốn đảo chiều hoặc nhu cầu thanh toán nhập khẩu tăng cao, ngân hàng trung ương cần ưu tiên bảo đảm dự trữ ngoại tệ có tính thanh khoản cao và khả năng can thiệp thị trường. Việc mua vàng cần được cân nhắc trong mối tương quan với các nhu cầu này, tránh làm suy giảm dư địa ứng phó với những cú sốc bên ngoài.

Năm là, cần nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin về quy mô, cơ cấu, phương thức lưu trữ và biến động giá trị dự trữ vàng. Việc phân biệt rõ giao dịch mua bán thực tế với thay đổi giá trị do định giá lại sẽ giúp thị trường đánh giá chính xác hơn chiến lược quản lý dự trữ của ngân hàng trung ương, đồng thời hạn chế những suy diễn không cần thiết về xu hướng mua bán vàng.

Trường hợp Ấn Độ cho thấy, trong môi trường tài chính quốc tế nhiều biến động, năng lực quản lý dự trữ không chỉ nằm ở việc nắm giữ bao nhiêu vàng, mà còn ở khả năng lựa chọn thời điểm mua, cơ cấu phân bổ và phương thức bảo đảm khả năng tiếp cận tài sản. Đối với các ngân hàng trung ương, mục tiêu cuối cùng không phải tối đa hóa giá trị vàng trong một chu kỳ tăng giá, mà là duy trì một danh mục dự trữ đủ an toàn, thanh khoản và linh hoạt để bảo vệ ổn định kinh tế vĩ mô khi điều kiện bên ngoài thay đổi.