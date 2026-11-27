Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 10/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Philippines đạt 729,7 triệu USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 479 triệu USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 250,7 triệu USD, giảm 11% YoY.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam – Philippines đạt 7,36 tỷ USD, bao gồm xuất khẩu đạt 5,16 tỷ USD, tăng 10,7% YoY; nhập khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 9,7% YoY.

Xuất khẩu gạo sang Philippines giảm gần 12%

Gạo là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Philippines, đạt 1,29 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mặt hàng duy nhất xuất khẩu sang Philippines có trị giá 1 tỷ USD trở lên.

Các mặt hàng đứng sau lần lượt là phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 641 triệu USD, tăng 138,6% so với mức 268,6 triệu USD tại cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 374,2 triệu USD, tăng 14,3% YoY; điện thoại và linh kiện đạt 300,9 triệu USD, tăng 32,9% YoY.

Trong nhóm hàng có trị giá từ 100 triệu USD trở lên, Việt Nam còn thu về 243,2 triệu USD từ xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 35% YoY; cà phê đạt 237,8 triệu USD, tăng 4,7% YoY; thủy sản với trị giá 126,2 triệu USD, tăng 32,1% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép đạt 125,3 triệu USD, tăng 22,4% YoY; sản phẩm hóa chất đạt 110,6 triệu USD, tăng 61,4% YoY.

Tổng trị giá 9 mặt hàng trên đạt 3,44 tỷ USD, chiếm 67% tỷ trọng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Philippines.

Trong kỳ, một số mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh như chất dẻo nguyên liệu tăng 75% YoY, đạt 98 triệu USD; phân bón tăng 160,2% YoY, đạt 89 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo tăng 23,4% YoY, đạt 77,8 triệu USD.

Một số mặt hàng lại giảm sâu như clinker và xi măng giảm 56% YoY, còn 87,3 triệu USD; dệt may giảm 11% YoY, đạt 99 triệu USD; xơ sợi dệt giảm 16,6% YoY, còn 57 triệu USD.

Ở nhóm nông sản, Việt Nam còn xuất khẩu hạt tiêu sang Philippines, đạt 39,6 triệu USD, tăng 15,4% YoY; hạt điều đạt 18,6 triệu USD, tăng 12,7% YoY; sắn và sản phẩm từ sắn đạt 10 triệu USD, tăng 31,9% YoY; chè đạt 3,2 triệu USD, tăng 24,5% YoY.

Ba mặt hàng nhập khẩu chiếm 87% tỷ trọng

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng duy nhất Việt Nam nhập từ Philippines có kim ngạch trên 1 tỷ USD (đạt 1,41 tỷ USD, tăng 14,2% YoY).

Hai mặt hàng nhập khẩu lớn khác lần lượt là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với trị giá 373,1 triệu USD, tăng 22,9% YoY; dây điện và dây cáp điện đạt 115,4 triệu USD, tăng 38,8% YoY.

Tổng kim ngạch 3 mặt hàng trên đạt 1,9 tỷ USD, chiếm 87% tỷ trọng.

Trong kỳ Việt Nam tăng nhập khẩu một số mặt hàng từ Philippines như phế liệu sắt thép tăng 422,5% YoY, từ mức 3,3 triệu USD tại cùng kỳ năm trước lên 17,4 triệu USD; sản phẩm từ kim loại thường khác tăng 133,1% YoY, đạt 12,1 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 69,5% YoY, đạt 14,5 triệu USD.

Ngược lại, trị giá nhập khẩu một số mặt hàng giảm nhiều như thủy sản giảm 13,2% YoY, còn 31,5 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 12,7% YoY, đạt 21,2 triệu USD; sắt thép giảm 22,1% YoY, ở mức 9,5 triệu USD.