Trụ sở Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) tại Buenos Aires - Ảnh: Wikimedia Commons

Theo điều lệ mới của Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) vừa được thông qua, “nhiệm vụ chính và cơ bản” của cơ quan này là đảm bảo duy trì giá trị đồng peso. Tổng thống Javier Milei theo đuổi mục tiêu này kể từ khi lên nắm quyền, dù khi tranh cử năm 2023, ông từng tuyên bố muốn xóa bỏ ngân hàng trung ương và thay đồng peso bằng USD.

Tại Hạ viện, luật được thông qua với 141 phiếu thuận, không có phiếu chống và 99 phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vài ngày sau khi số liệu sơ bộ cho thấy kinh tế Argentina giảm 2 quý liên tiếp, nhiều khả năng đã rơi vào suy thoái. Ông Milei đã tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai trong cuộc bầu cử diễn ra chưa đầy một năm nữa.

Trong nhiều thập niên qua, mỗi khi chi tiêu vượt nguồn thu thuế, các Chính phủ Argentina lại yêu cầu ngân hàng trung ương in thêm peso để bù vào khoản thiếu hụt. Cách làm này khiến Argentina nhiều lần rơi vào khủng hoảng tiền tệ và trải qua các đợt siêu lạm phát. Văn phòng của ông Milei cho biết luật mới sẽ chấm dứt “91 năm suy thoái thể chế” tại Argentina.

Luật mới cấm ngân hàng trung ương cho bất kỳ cấp chính quyền nào vay và tài trợ cho ngân sách dưới mọi hình thức. Luật cũng bãi bỏ các mục tiêu về việc làm và phát triển kinh tế, vốn được bổ sung vào nhiệm vụ của BCRA dưới thời cựu Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner.

Tuy nhiên, luật mới bảo vệ ngân hàng trung ương ở mức thấp hơn so với dự luật ông Milei đề xuất ban đầu. Dự luật ban đầu quy định việc cách chức thống đốc phải được 2/3 số phiếu ở cả hai viện Quốc hội ủng hộ, nhưng Thượng viện đã sửa điều khoản theo hướng giảm mức bảo vệ này. Tại cuộc bỏ phiếu thông qua luật, Hạ viện không đạt đủ số phiếu để khôi phục điều khoản ban đầu. Theo đó, tổng thống có thể thay lãnh đạo ngân hàng trung ương nếu được hơn 50% số phiếu ở Thượng viện ủng hộ.

Trong 3 năm qua, ông Milei triển khai một loạt các biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu công, giúp tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài của Argentina chuyển sang thặng dư. Nhờ đó, lạm phát hàng năm tại nước này giảm từ gần 300% vào đầu năm 2024 xuống 33% vào tháng trước.

Tuy nhiên, ông Milei vẫn do dự trong việc để thị trường quyết định tỷ giá, biến số quan trọng bậc nhất của nền kinh tế Argentina. Luật mới để các biện pháp kiểm soát ngoại hối thuộc thẩm quyền của ngân hàng trung ương, đồng thời không quy định rõ cơ quan này phải ứng phó với lạm phát như thế nào.

Chính sách tiền tệ thắt chặt duy trì đồng peso ở mức giá cao, khiến hàng hóa Argentina trở nên đắt đỏ đối với người mua ở nước ngoài. Ngay tại thị trường nội địa, các nhà máy của Argentina cũng chịu sức ép cạnh tranh từ làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ.

Ngày 24/11, số liệu chính thức được công bố cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Argentina ước giảm 1,8% trong quý 3, sau khi giảm 0,6% trong quý 2. GDP suy giảm liên tiếp trong hai quý liên tiếp là tiêu chí thường được dùng để xác định tình trạng suy thoái kỹ thuật.

Theo hãng tin AP, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Milei giảm trong các cuộc thăm dò gần đây, giới đầu tư vốn thận trọng với Argentina, quốc gia từng 9 lần vỡ nợ, đang xem xét khả năng phe theo chủ nghĩa Peronist có thể trở lại cầm quyền và đảo ngược các cải cách theo định hướng thị trường của ông.

Chủ nghĩa Peronist là đường lối chính trị dân túy và dân tộc chủ nghĩa của ông Juan Peron, người từng giữ chức tổng thống Argentina, và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước này kể từ giữa thập niên 1940.

Theo ngân hàng JPMorgan, mức bù rủi ro mà nhà đầu tư đòi hỏi khi nắm giữ trái phiếu Argentina, thước đo nguy cơ vỡ nợ, đã tăng gấp hơn hai lần kể từ đầu tháng 8.

Trước sức ép ngày càng lớn, ông Milei đang tìm cách thay đổi quy trình bầu cử tổng thống năm tới. Ngày 26/11, Thượng viện Argentina thông qua dự luật do ông đề xuất nhằm bãi bỏ các cuộc bầu cử sơ bộ bắt buộc. Chính phủ cho rằng các cuộc bỏ phiếu này gây lãng phí ngân sách và nên để các đảng tự tổ chức. Dự luật đang được chuyển sang Hạ viện để biểu quyết.

Bầu cử sơ bộ lâu nay được xem là phép thử trước cuộc tổng tuyển cử. Việc bãi bỏ vòng bỏ phiếu này sẽ giúp ông Milei tránh phải đối mặt với lá phiếu của cử tri từ sớm. Một kết quả bất lợi trong vòng bỏ phiếu sơ bộ có thể khiến thị trường lo ngại và đồng peso sụt giá, làm giảm mức độ ủng hộ dành cho ông.