Theo kỳ điều hành của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm từ 18.576 đồng xuống 18.391 đồng/lít, tương đương 1%. Giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.100 đồng xuống 19.056 đồng/lít, tương đương 0,23%.

Các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn. Dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, tương đương 5,90%, xuống 17.570 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 và E10 từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít, dầu diesel từ 0 đồng lên 500 đồng/lít và dầu mazut từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Liên Bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng trên.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành giá xăng dầu định kỳ như hiện nay.

Trong dự thảo mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hàng ngày. Dự thảo còn đề xuất dừng trích lập, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ khi nghị định có hiệu lực.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô vào tuần trước ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.

Sang tuần này, sau khi giảm mạnh ở phiên đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, giá dầu quốc tế có xu hướng tăng trở lại.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 12h18' ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,25 USD/thùng, tăng 0,68%; giá dầu WTI ở mức 84,41 USD/thùng, tăng 0,87% so với phiên liền trước.