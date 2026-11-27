Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác khu vực Đông Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Dần cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng có không gian sản xuất rộng mở. Cùng với lợi thế từ sự kết nối các tiểu vùng sinh thái đặc trưng, quỹ đất lớn, ngành hàng đa dạng cùng dư địa phát triển.

Từ đó, mở ra cơ hội mở rộng thị trường, liên kết chuỗi giá trị, song cũng đặt ra yêu cầu tổ chức sản xuất bài bản, đồng bộ và hiện đại hơn trên toàn tỉnh.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, chuẩn mực thị trường tiêu thụ và xuất khẩu ngày càng khắt khe, đòi hỏi minh bạch nguồn gốc, không gây mất rừng hay suy thoái rừng. Chính vì vậy, hội thảo với mục đích cốt lõi là tạo bước chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động ngay tại cơ sở.

Các đại biểu dự hội thảo

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có gần 900 hợp tác xã và gần 1.300 tổ hợp tác nông nghiệp; hiện đã hình thành 428 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ và lập được 952 mã vùng trồng xuất khẩu (gần 40.000 ha); sở hữu 853 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Cùng với đó, hơn 107.000 ha ứng dụng công nghệ cao và hàng trăm cơ sở nông sản đã bước đầu lên sàn thương mại điện từ, gắn mã QR truy xuất.

Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn như thể chế chưa theo kịp quy mô mới, liên kết hợp đồng còn lỏng lẻo, chế biến sâu và logistics chưa bắt kịp sản lượng…

Các đại biểu dự hội thảo

Hội thảo diễn ra với báo cáo đề dẫn, các chuyên đề chuyên sâu và phiên tọa đàm đối thoại trực tiếp. Nội dung tập trung thống nhất định hướng phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị và chuyển đổi số gắn với nông nghiệp thuận thiên, thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, các ý kiến của đại biểu đề cập nhiều giải pháp sát thực tế về quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ nhãn hiệu, thực hành ESG, công nghệ số và tín dụng xanh cũng được trao đổi.

Tọa đàm chuyển đổi số và thực hành ESG

Qua thảo luận, hội thảo xác định chuyển đổi số, nông nghiệp thuận thiên và thực hành ESG là "tấm hộ chiếu", "tấm căn cước" và tài sản của nông sản Lâm Đồng. Thực hành ESG và canh tác thuận thiên có thể bắt đầu từ những bước làm thiết thực, chi phí phù hợp, ghi chép dữ liệu minh bạch để tạo cơ sở tiếp cận tín dụng xanh và liên kết chuỗi.

Phiên tọa đàm cũng chỉ ra các điểm nghẽn ở cơ sở về dữ liệu, hồ sơ, liên kết sản xuất - tiêu thụ và nguồn vốn, đồng thời khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, ngân hàng và các tổ chức hỗ trợ là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững.

Trong đó, bước vào giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tập thể gắn với chuỗi giá trị nông sản bền vững; đến năm 2030, phấn đấu 60% hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi…

Trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng tại hội thảo

Thông qua hội thảo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các phòng, chi cục, đơn vị chuyên môn trực thuộc tiếp tục hướng dẫn; đồng hành cùng cơ sở về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và liên kết chuỗi.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác chủ động ghi chép dữ liệu sản xuất, chuẩn hóa quản trị; doanh nghiệp, ngân hàng và các đơn vị hỗ trợ đẩy mạnh kết nối thị trường, công nghệ và nguồn vốn xanh. Các kiến nghị của đại biểu tại hội thảo được tổng hợp để nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.