Các em học sinh tham gia ý kiến tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các phụ huynh và học sinh được thông tin về chính sách, môi trường làm việc và đào tạo tại Nhật Bản; tuyên truyền phổ biến chính sách của Nhà nước về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên và người lao động tiếp cận với doanh nghiệp, được tư vấn, tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và việc làm.

Trong năm 2026, Công ty TNHH Sen Đại Dương tổ chức đưa 195 em thuộc các xã Lai Vung, Phong Hòa, Hòa Long sang học tập và làm việc tại thị trường Nhật Bản.