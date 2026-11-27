Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 6412/QĐ-UBND, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Học viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội trong giờ học tập tại trường (Ảnh nhà trường).

Theo quyết định, trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố.

Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình giáo dục nghề nghiệp khác theo quy định. Bên cạnh đó, trường thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; hợp tác với doanh nghiệp và kết nối việc làm cho người học.

Trong 5 năm qua, nhà trường mở mới 11 ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; triển khai chương trình đào tạo kép với 50% thời gian học tại trường, 50% tại doanh nghiệp; đồng thời chuyển giao các chương trình đào tạo quốc tế từ Đức, Hàn Quốc và Trung Quốc...

Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, hướng dẫn sinh viên điều khiển robot tại Ngày hội Chuyển đổi số phường Đống Đa năm 2026.

Nhà trường xây dựng Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Hợp tác doanh nghiệp, thiết lập mạng lưới kết nối với hơn 200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có VinFast, Samsung, Daikin.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, cho biết nhà trường tổ chức hai chương trình trải nghiệm tại doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp, mỗi chương trình kéo dài khoảng 360 giờ. Như vậy, trong cả khóa học, học sinh, sinh viên có từ 6-7 tháng tiếp xúc và làm việc tại doanh nghiệp.

Không chỉ tiếp nhận người học thực tập, doanh nghiệp còn tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo. Hai bên phối hợp xây dựng chương trình trên cơ sở khung đào tạo hiện có, lựa chọn môn học, mô-đun phù hợp với yêu cầu công việc. Khi nhà trường thiếu thiết bị thực hành, doanh nghiệp có thể đưa thiết bị đến để cùng tổ chức đào tạo.

Theo ông Huy, sự phối hợp này giúp người học thực hành những nội dung đã học, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn; đồng thời giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đào tạo lại khi tuyển dụng.

Kế hoạch thực tập cũng được điều chỉnh theo tình hình đơn hàng và nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp. Khi cần nhân lực thực hiện đơn hàng, doanh nghiệp có thể đề nghị nhà trường bố trí học sinh, sinh viên đến thực tập sớm. Ngược lại, nếu thiếu nguyên liệu hoặc chưa có đủ việc để thực hành, người học trở lại trường tiếp tục học lý thuyết.

Theo thống kê của nhà trường, hơn 90% học sinh, sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp; ở nhiều ngành nghề, tỷ lệ này đạt 100%. Tuy nhiên, một số ngành như cơ khí, hàn, cắt gọt kim loại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Bên cạnh chuyên môn, nhà trường xây dựng mô-đun về văn hóa doanh nghiệp. Tùy ngành đào tạo, doanh nghiệp được mời giới thiệu môi trường làm việc, quy tắc ứng xử và những yêu cầu riêng. Nhờ đó, người học có sự chuẩn bị trước khi đến thực tập, ít bỡ ngỡ khi làm việc trong môi trường thực tế. Nhiều doanh nghiệp đã đề nghị tuyển dụng những học sinh, sinh viên có kết quả tốt sau thời gian thực tập.

Đề cập đến xu hướng lựa chọn nghề nghiệp, ông Nguyễn Văn Huy cho rằng tâm lý coi bằng cấp là thước đo quan trọng vẫn còn khá phổ biến, dù bằng đại học không phải con đường duy nhất để có việc làm phù hợp. Năm vừa qua, nhà trường tiếp nhận nhiều người đã tốt nghiệp đại học đăng ký học nghề để bổ sung kỹ năng chuyên môn; hiện có vài chục học viên thuộc nhóm này.

Ông Huy nhấn mạnh, đây là biểu hiện của xu hướng học tập linh hoạt, khi người học có thể tiếp tục bổ sung kỹ năng nghề nghiệp sau khi hoàn thành một bậc học khác. Chủ trương liên thông ngược, tức người đã có bằng đại học tiếp tục học trình độ cao đẳng, cũng tạo thêm lựa chọn. Cùng với đó, việc xây dựng hệ thống trung học nghề và đẩy mạnh phân luồng sau lớp 9 giúp học sinh có thêm hướng đi phù hợp với năng lực, nhu cầu và điều kiện của mình.

Thực tế tuyển sinh tại trường cho thấy, khi chương trình đào tạo có chất lượng và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, người học sẽ quan tâm hơn. Năm nay, một số ngành của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã tuyển đủ chỉ tiêu từ sau tháng 8.