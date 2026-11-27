Bên cạnh đó, ưu đãi 25% giá cước giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ với chi phí tiết kiệm hơn.

Đúng hẹn, chỉn chu từng chi tiết

Với doanh nhân, lãnh đạo và chuyên gia cao cấp, chuyến xe thường gắn liền công việc quan trọng. Đó có thể là hành trình ra sân bay sáng sớm, tới cuộc họp với đối tác hoặc dự sự kiện. Vì vậy, lựa chọn phương tiện thường được tính toán theo 4 tiêu chuẩn: Đúng giờ, chỉn chu, riêng tư và tin cậy.

GF-VIP của Green SM hướng tới yêu cầu ấy thông qua bộ chuẩn “5 Xanh tốt”: Trải nghiệm, tài xế, phương tiện, giá cước và môi trường.

Tài xế GF-VIP được tuyển chọn kỹ lưỡng từ người có kinh nghiệm.

Với GF-VIP, sự đúng hẹn bắt đầu từ việc tài xế chủ động xác nhận điểm đón, giờ khởi hành và sẵn sàng đón khách theo lịch trình đã thống nhất. Nhờ đó, hành khách hoàn toàn yên tâm về lịch trình và có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu hoặc nghỉ ngơi trước cuộc gặp tiếp theo. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng Green SM, khách hàng có thể đặt GF-VIP, theo dõi vị trí xe và thông tin tài xế theo thời gian thực để chủ động hơn với lịch trình. Hành khách cũng có thể chia sẻ chuyến đi trên ứng dụng để trợ lý hoặc người thân theo dõi hành trình.

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ, tài xế GF-VIP được tuyển chọn kỹ lưỡng từ người có kinh nghiệm. Tiêu chí gồm lái xe an toàn, đúng hẹn, tác phong lịch sự, giao tiếp phù hợp, chủ động hỗ trợ và tôn trọng sự riêng tư của hành khách.

Những yêu cầu ấy được thể hiện qua từng thao tác trong chuyến đi. Tài xế lựa chọn vị trí dừng đón an toàn, thuận tiện gần sảnh; hỗ trợ hành lý khi khách đi sân bay; giữ không gian yên tĩnh khi khách đọc tài liệu, làm việc hoặc gọi điện. Sự chu đáo nằm ở khả năng nhận biết nhu cầu để hỗ trợ vừa đủ, không làm gián đoạn khoảng thời gian riêng của khách.

Xe điện tiện nghi, thêm ưu đãi lớn cuối năm

GF-VIP sử dụng xe điện VinFast VF 8, dòng SUV cỡ D có khoang ngồi rộng rãi và khả năng vận hành êm ái. Không gian xe phù hợp với khách mang hành lý công tác hoặc di chuyển cùng đối tác, đồng thời tạo sự dễ chịu trên hành trình thường xuyên.

Khoang xe sạch sẽ, yên tĩnh giúp hành khách có thể nghỉ ngơi sau chuyến bay hoặc đọc lại tài liệu trước cuộc họp. Với người phải di chuyển nhiều trong ngày, thời gian trên xe có thể trở thành khoảng nghỉ cần thiết giữa công việc.

Toàn bộ phương tiện chạy điện, không phát thải tại ống xả trong quá trình vận hành. Bên cạnh trải nghiệm cá nhân, lựa chọn này góp phần giảm phát thải, phù hợp với doanh nghiệp và khách hàng quan tâm tới môi trường.

Giá cước GF-VIP rõ ràng và tương xứng với chất lượng dịch vụ, áp dụng theo chính sách được Green SM công bố. Với doanh nghiệp thường xuyên đưa đón lãnh đạo, đối tác và chuyên gia, thông tin giá rõ ràng là cơ sở để dự trù ngân sách cho các lịch trình công tác.

Từ 8/11/2026 đến hết 28/2/2027, chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” áp dụng ưu đãi 25% giá cước cho chuyến xe đủ điều kiện trên nền tảng Green SM, bao gồm GF-VIP. Mã được áp tự động, khách hàng không cần thao tác thêm khi đặt xe.

Ưu đãi kéo dài qua Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, giúp chuyến công tác, đưa đón sân bay hoặc dự sự kiện cuối năm tiết kiệm hơn. Đây cũng là dịp để khách hàng trải nghiệm dịch vụ xe điện cao cấp với chi phí dễ tiếp cận, tận hưởng không gian riêng tư và sự phục vụ chỉn chu cho những lịch trình quan trọng.

Đặt xe nhanh chóng, chi phí hợp lý cùng sự an tâm trên mỗi hành trình giúp GF-VIP trở thành lựa chọn phù hợp cho lịch trình quan trọng dịp cuối năm.

Để biết thông tin chi tiết, độc giả truy cập fanpage: https://www.facebook.com/GreenSMOfficial