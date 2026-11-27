Đây là bước đi quan trọng nhằm biến tiềm năng thành lợi thế phát triển, kiến tạo sức bật mới cho kinh tế biển, đồng thời khơi thông những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn liền với biển

Tiềm năng lớn

Tiềm năng kinh tế biển của Quảng Ngãi không chỉ nằm ở chiều dài bờ biển hơn 130km mà còn ở các giá trị địa kinh tế, địa chiến lược. Đó là lợi thế về không gian và hệ thống cảng biển nước sâu.

Quảng Ngãi sở hữu Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất - một trong những KKT ven biển đầu tiên và thành công nhất cả nước. Đây là điều kiện tiên quyết để hình thành hệ thống logistics tầm cỡ quốc gia, trung tâm lọc, hóa dầu, luyện kim và công nghiệp nặng gắn liền với hàng hải quốc tế.

Vùng biển Quảng Ngãi nằm trong ngư trường rộng lớn với trữ lượng thủy sản cao. Cộng đồng ngư dân với truyền thống bám biển lâu đời cùng hệ thống các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão đang từng bước được đầu tư nâng cấp, tạo tiền đề chuyển đổi từ đánh bắt truyền thống sang kinh tế thủy sản hiện đại, có trách nhiệm.

Vùng ven biển Quảng Ngãi còn có chuỗi các bãi tắm đẹp như Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Khe Hai... và đặc biệt là đảo Lý Sơn - điểm đến du lịch nổi tiếng của miền Trung, tạo dư địa lớn để phát triển hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái kết hợp thể thao biển chất lượng cao.

Những năm qua, Quảng Ngãi đã khai thác hiệu quả lợi thế biển, đưa kinh tế biển trở thành bệ phóng vững chắc cho sự phát triển chung của tỉnh. Khu Kinh tế Dung Quất cùng các KCN ven biển đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn được khởi công và mở rộng tại KKT Dung Quất.

Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục được xác định là động lực quan trọng để phát triển kinh tế biển

Hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng biển tăng trưởng mạnh; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 2 tỷ USD, minh chứng cho năng lực hội nhập và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu của kinh tế biển Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi cũng đang đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược kết nối liên vùng, điển hình là tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Việc hoàn thiện hạ tầng này không chỉ giải bài toán giao thương mà còn tạo không gian mới để hình thành các khu đô thị ven biển hiện đại, mở ra trục động lực phát triển kinh tế đô thị gắn với biển.

Phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực ven biển được xác định là một trong những trục phát triển quan trọng của tỉnh, gắn với KKT Dung Quất, hệ thống cảng biển và các trung tâm dịch vụ du lịch biển.

Nghị quyết số 12-NQ/TU đặt mục tiêu đưa kinh tế biển phát triển nhanh và bền vững, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Quảng Ngãi cũng xác định, phát triển kinh tế biển xanh, thông minh, lấy công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và du lịch sinh thái làm trụ cột.

Cụ thể hóa Nghị quyết 12-NQ/TU, Chương trình hành động số 26-CTr/ĐU ngày 09/9/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Kế hoạch, mục tiêu cốt lõi là phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm từ các xã, phường, đặc khu ven biển đóng góp trên 65% GRDP toàn tỉnh.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển Lý Sơn thành điểm du lịch sinh thái gắn với phát triển đô thị xanh, thông minh

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, ngành thủy sản tăng 4,18%/năm với sản lượng đạt 267,882 nghìn tấn. Kinh tế số dự kiến chiếm khoảng 30% trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Tối thiểu 60% doanh nghiệp kinh tế biển áp dụng công nghệ số, AI, IoT hoặc dữ liệu lớn.

Về hạ tầng và sinh thái, Quảng Ngãi tập trung mở rộng Khu bảo tồn biển Lý Sơn, phấn đấu đạt 16,66% tỷ lệ che phủ rừng ven biển và 100% khu công nghiệp tại KKT Dung Quất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn.

Đối với đặc khu Lý Sơn, giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 6,5%, phát triển thành đảo du lịch sinh thái, đô thị xanh, thông minh và các căn cứ dịch vụ hậu cần trên biển.

Tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu duy trì tỉnh phát triển khá của cả nước, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, kinh tế biển phát triển nhanh, bền vững, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong cơ cấu nền kinh tế.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư hạ tầng KKT Dung Quất và hệ thống logistics. Tỉnh tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp biển, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và công nghệ cao.

Quảng Ngãi cũng đẩy mạnh bảo tồn sinh thái biển, nâng cao đời sống Nhân dân ven biển, lập hồ sơ Di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh trình UNESCO công nhận Di sản thế giới và giữ vững quốc phòng, an ninh chủ quyền biển đảo.

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp