Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam diễn ra vào sáng 27/11, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết: Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế.

Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu. Thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN. Ảnh: SCC

Đặc biệt, ngày 21/9/2026 vừa qua, Việt Nam đã chính thức được đưa vào bộ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS).

“Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành”, Chủ tịch UBCKNN cho hay.

Những thành quả đó trước hết bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo nhất quán của Đảng; sự hoàn thiện thể chế của Quốc hội; sự điều hành sát sao của Chính phủ; sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Bộ Tài chính qua các thời kỳ.

“Có thể khẳng định, việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là một lựa chọn chiến lược nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Theo bà, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu về vốn ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn lực này.

Chính vì vậy, chặng đường phía trước đòi hỏi ngành chứng khoán tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; hiện đại hóa hạ tầng; nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi; phát triển cơ sở nhà đầu tư; đa dạng hóa hàng hóa, sản phẩm; nâng cao chất lượng quản trị công ty và tính minh bạch trong công bố thông tin; chủ động hội nhập, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

“Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế”, bà nói.

Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: SSC

Cũng tại buổi lễ, ông Ngô Văn Tuấn, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, cho biết những kết quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu cao hơn, không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập quốc tế của thị trường.

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn, đòi hỏi phải khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn ngành Chứng khoán tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, để thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.