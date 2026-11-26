Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa thông qua việc điều chỉnh tên gọi, quy mô và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Cụ thể, dự án được đổi tên từ Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội thành Khu đô thị Trung tâm thể thao Quốc tế - Vinhomes Global Centre. Dự án có quy mô khoảng 9.139,2 ha, với tiến độ hoàn thành toàn bộ dự kiến vào quý IV/2036.

Vinhomes lưu ý các thông tin cụ thể về quy mô và tiến độ thực hiện sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Những nội dung khác không được điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Nội dung công bố thông tin của Vinhomes về việc điều chỉnh tên gọi, quy mô và tiến độ thực hiện dự án.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên dự án này thay đổi tên gọi. Ban đầu, công trình có tên là Khu đô thị thể thao Olympic. Đến tháng 5, dự án được đổi thành Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Như vậy, sau khoảng nửa năm, đại đô thị này tiếp tục mang tên gọi mới.

Khu đô thị Trung tâm thể thao Quốc tế - Vinhomes Global Centre khởi công vào tháng 12/2025 với diện tích khoảng 9.171 ha, bao gồm 4 dự án thành phần. Dự án được thực hiện trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Đến tháng 8, chủ đầu tư cho biết đã chi trả hơn 50.000 tỷ đồng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, ngày 6/11, HĐQT Vinhomes đã thông qua phương án nâng tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án từ 925.651 tỷ đồng lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 299.360 tỷ đồng, tương đương khoảng 32,3%.

Cơ cấu nguồn vốn của dự án không thay đổi. Trong đó, vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư và phần vốn huy động tối đa chiếm 85%. Riêng Vinhomes dự kiến góp 35% trong phần vốn chủ sở hữu của liên danh.

Với quy mô hơn 9.100 ha, dự án được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng chính gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Điểm nhấn của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng với sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi.