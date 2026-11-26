Nổ nhà máy lọc dầu ở Bangkok, 7 người bị thương, trong đó 4 người nguy kịch

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 26/11 (giờ địa phương) tại cơ sở lọc dầu Phra Khanong, thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Bangchak Corporation, nằm ở phía đông thủ đô Bangkok của Thái Lan. Sau tiếng nổ, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực nhà máy.

Bangchak Corporation cho biết đám cháy đã được khống chế và dập tắt trong vòng 30 phút. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.

Sau vụ nổ, khói đen bốc cao, có thể quan sát từ nhiều khu vực trên bầu trời Bangkok. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực xảy ra sự cố. Trong cảnh báo gửi tới điện thoại di động của người dân, chính quyền Bangkok xác nhận đám cháy đã được kiểm soát, đồng thời khuyến cáo mọi người tránh xa hiện trường.

Trung tâm Cấp cứu Y tế Erawan do chính quyền thành phố quản lý cho biết đang điều trị cho 7 nạn nhân, trong đó có 4 trường hợp thuộc nhóm “đỏ” (tình trạng nghiêm trọng, nguy kịch) và 3 trường hợp thuộc nhóm “vàng” (ít nghiêm trọng hơn).

Bangchak Corporation cũng cho biết đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy lọc dầu Phra Khanong. Cơ sở này có công suất chế biến tối đa 120.000 thùng dầu mỗi ngày. Ngoài nhà máy trên, Bangchak còn vận hành một cơ sở lọc dầu thứ hai với công suất khoảng 180.000 thùng/ngày.

Đáng chú ý, nhà máy lọc dầu Phra Khanong từng xảy ra một vụ nổ vào tháng 7/2012, gây hỏa hoạn nhưng không ghi nhận trường hợp thương vong nào.