Hiệu quả từ sức mạnh lòng dân

Qua đó, địa phương khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động nội lực từ nhân dân theo phương châm “lấy nhân dân làm trung tâm của phát triển”, cụ thể hóa tinh thần thi đua thành những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong 9 tháng của năm 2026.

Dân làm gốc, khơi dậy nội lực

Xã Bình Minh được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Bình Minh và xã Bắc Sơn thuộc huyện Trảng Bom trước đây. Là địa bàn đặc thù với hơn 85% đồng bào có đạo, Đảng ủy, UBND xã xác định mọi hành động, chính sách muốn đi vào cuộc sống và tạo đột phá phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Kim Phước (bìa phải) khảo sát tuyến đường An Chu sau khi cưỡng chế 23 ki-ốt vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Với thế mạnh phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, địa phương tập trung các giải pháp đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sản xuất.

Đến tháng 9-2026, toàn xã có hơn 5,8 ngàn hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực: bán lẻ, dịch vụ ăn uống, vận tải, nhà trọ; hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế năm 2026 với tỷ lệ tuyệt đối 100%. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giữ vững đà tăng trưởng, nhất là các ngành: chế biến gỗ, mây tre đan, ván sàn, vật liệu xây dựng, điện tử.

Hoạt động tại chợ Trà Cổ và chợ An Chu được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế trang trại tiếp tục phát huy hiệu quả với 6 trang trại quy mô lớn (gà, cút, heo), cùng diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 252ha, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Kim Phước nhìn nhận: Điểm sáng nổi bật trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm là sự tăng trưởng trong công tác thu ngân sách. Trong 9 tháng của năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt gần 136% so với dự toán thành phố giao. Đây là minh chứng cho sự phục hồi, bứt phá của kinh tế địa phương và sự đồng thuận, tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của nhân dân.

“Bình Minh quyết liệt trong xử lý, cưỡng chế 23 ki-ốt vi phạm hành lang đường sắt trên tuyến đường An Chu 7, An Chu 8. Từ đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, được người dân đánh giá cao” - ông Nguyễn Kim Phước cho biết thêm.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hê, 76 tuổi, người sống lâu năm ở khu vực nêu trên bộc bạch: “Chúng tôi thực sự đồng thuận với chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương đã kiên quyết xử lý, cưỡng chế các ki-ốt vi phạm hành lang an toàn giao thông. Từ tình trạng luôn tắc đường, nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm thì nay mặt bằng được trả lại thông thoáng, tạo an toàn cho người dân tham gia giao thông, học sinh đến trường”.

Cùng với trả lại đường thông, hè thoáng, các ngành chức năng của địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân ra quân dọn dẹp lòng, lề đường; lập lại trật tự an toàn giao thông hành lang đường sắt, các tuyến đường và xử lý vi phạm môi trường trên địa bàn xã.

Kỷ cương trong quản lý

Cũng theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Kim Phước, hưởng ứng đợt thi đua 500 ngày đêm, địa phương quan tâm siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực then chốt như: đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường.

Trong công tác quản lý đất đai và xây dựng, xã đã giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài. Ngoài cưỡng chế 23 ki-ốt vi phạm hành lang an toàn giao thông nêu trên, UBND xã đã ban hành 57 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và 7 quyết định trong lĩnh vực môi trường, thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Cùng với tăng tốc, bứt phá trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, xã Bình Minh đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, hộ khó khăn trên địa bàn, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Quyết tâm thi đua 500 ngày đêm còn thể hiện rõ trên “mặt trận” bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và của thành phố. Dự án Thành phần 1-2 đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn xã Bình Minh dài hơn 3,3km đã hoàn thành vận động người dân bàn giao 100% mặt bằng (hơn 22ha), với tỷ lệ giải ngân đạt gần 98% (hơn 160 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, chính quyền xã đang phối hợp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án quan trọng khác như: Khu công nghiệp Hố Nai (giai đoạn 1 và 2), Khu công nghiệp Sông Mây (giai đoạn 1 và 2), Khu tái định cư xã Bình Minh (4,6 ha); chuẩn bị mặt bằng sạch xây dựng Trường TH-THCS Minh Đức và Trường TH-THCS Sông Mây nhằm phục vụ nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đồng bào có đạo luôn được quan tâm thực hiện. Địa phương đã cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. Trạm Y tế xã Bình Minh được thành lập và kiện toàn với 23 viên chức y tế, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và triển khai hiệu quả công tác khám sức khỏe miễn phí theo quy định.

Những kết quả nêu trên là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh tiếp tục hoàn thành các mục tiêu của đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm. Trong đó, sức mạnh đoàn kết giữa “ý Đảng - lòng dân”, đặc biệt là sự đồng lòng của đồng bào có đạo là động lực đưa Bình Minh bứt phá, trở thành điểm sáng phát triển bền vững của thành phố Đồng Nai.