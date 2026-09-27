Theo hồ sơ quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO).

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Ảnh: TL.

Cảng hàng không sẽ đạt công suất 2,5 triệu hành khách/năm và 30 nghìn tấn hàng hoá/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay code C như A320, A321 và tàu bay code E như B777, B747 cùng các loại tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được được định hướng đáp ứng công suất 4,5 triệu hành khách/năm và 70 nghìn tấn hàng hóa/năm.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Thành viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ Quốc phòng; Công an; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TP.Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Xây dựng,...

Hội đồng thẩm định của nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 205/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động của Hội đồng.