Bên trong nhà ga sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút trước thời điểm vận hành thử. ACV đặc biệt tập trung nguồn lực cho gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách, bởi đây là gói thầu có quy mô lớn, phạm vi công việc phức tạp và liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành của sân bay.

Điểm nhấn của nhà ga có tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng này là hệ mái lấy sáng. Những tấm kính skylight được nhà thầu triển khai lắp đặt tại cả phần thân và các cánh nhà ga để tận dụng ánh sáng tự nhiên, đưa ánh sáng tràn vào không gian bên trong. Cách bố trí này giúp nhà ga rộng và thoáng hơn.

Ngay phía dưới, hệ trần nhôm áp mái lấy sáng tự nhiên với tổng diện tích gần 10.000 m2 cũng đã cơ bản hoàn thiện. Những đường nét uốn lượn của hệ trần tạo liên tưởng đến nhụy hoa sen và những cánh sen đang mở ra giữa không gian nhà ga.

ACV cho biết đang tập trung hoàn thành khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga để bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ khai thác.

Những khu vực còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện, khắc phục khiếm khuyết theo kế hoạch phù hợp với yêu cầu vận hành.

Theo phương án vận hành, sân bay Long Thành sẽ ứng dụng nhiều công nghệ mới, cho phép hành khách tự check-in bằng sinh trắc học, tự gửi hành lý và thực hiện một số thủ tục theo hình thức tự phục vụ.

Nhà ga mới sẽ có nhiều trang thiết bị hiện đại.

Hệ thống băng chuyền và thiết bị xử lý hành lý đang được hoàn thiện.

Theo cập nhật từ ACV, tính đến cuối tháng 9, gói thầu 5.10 đã đạt hơn 77% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng và hoàn thiện đạt khoảng 83%, hệ thống điện khoảng 94% và thiết bị nhà ga hơn 70%.

ACV yêu cầu liên danh nhà thầu Vietur bổ sung nhân lực, tăng cường điều phối và tổ chức thi công theo từng khu vực. Nhà thầu cũng được yêu cầu ứng dụng các công cụ quản lý tiến độ và mô hình BIM để kiểm soát khối lượng, trình tự thi công và sự giao thoa giữa các hạng mục.

Ngoài nhà ga hành khách, một số hạng mục quan trọng khác tại dự án sân bay Long Thành cũng đã đạt khối lượng thực hiện cao.

Gói thầu 4.6 về đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác đạt gần 99% giá trị hợp đồng.

Riêng khu vực sân đỗ đã hoàn thành 100%, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sân bay Long Thành sẽ được đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Trong giai đoạn nước rút, ACV cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nguồn lực tại công trường, kiểm soát tiến độ theo từng khu vực và mốc công việc, đồng thời đẩy mạnh điều phối giữa các gói thầu.

Diệu Thanh