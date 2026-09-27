Cận cảnh siêu mái vòm 8.600 tấn tự đóng mở của sân vận động PVF Hưng Yên

Dự án đầu tư xây dựng sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ do Bộ Công an làm chủ đầu tư thuộc tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng khoảng 92ha tại tỉnh Hưng Yên.

Công trình được thiết kế với sức chứa 60.000 chỗ, diện tích khoảng 55.000m², với các tiêu chuẩn của FIFA, hướng tới khả năng tổ chức những giải đấu quốc tế.

Dự án được khởi công xây dựng ngày 19/10/2025 và đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027. Ghi nhận của Người Đưa Tin, sau gần 1 năm thi công khẩn trương, các hạng mục chính của sân vận động đã dần hiện rõ, trong đó hạng mục siêu mái vòm thép khổng lồ nặng 8.600 tấn của công trình đã chính thức được nâng lên 4 trụ chính.

Sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) được khởi ngày 19/10/2025 dự kiến được hoàn thành vào tháng 3/2027 do Bộ Công an làm chủ đầu tư.

Công trình có diện tích khoảng 55.000m² và thiết kế theo các tiêu chuẩn của FIFA, hướng tới khả năng tổ chức những giải đấu quốc tế.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, sau gần 1 năm thi công đến nay, các hạng mục chính của sân vận động đã dần hiện rõ.

Cùng với đó là siêu mái vòm thép khổng lồ nặng 8.600 tấn đã chính thức được nâng lên 4 trụ chính.

Theo đó, nhà thầu đã triển khai hệ cáp kích rút tại 4 cụm trụ. Mái vòm thép đã lên đúng cao độ và vị trí theo thiết kế, đồng thời hỗ trợ ổn định hệ mái trong quá trình thi công lâu dài.

Theo thiết kế, mái chính gồm hai dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373m, sâu 10,7m và rộng 5m.

Tổng khối lượng của hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.

Công trình còn sở hữu hệ cửa kính end-zone cao 36m, rộng 55m, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo không gian linh hoạt cho sân.

Hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78x125m được thiết kế đóng, mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút giúp sân chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết và phục vụ nhiều loại hình sự kiện. Đây là công nghệ lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam.

Các hạng mục chính của sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ dần hiện rõ sau gần 1 năm thi công. Hệ thống khán đài tiếp tục được hoàn thiện, trong khi kết cấu mái vòm tạo nên phần khung lớn phía trên sân.

Sân vận động PVF gồm 4 khán đài chính A, B, C, D. Công trình còn có các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, điều hành và phát sóng, báo chí, cầu thủ, khu VIP, dịch vụ và ẩm thực. Toàn bộ dự án nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ khoảng 92ha.

Trong đó, quảng trường và khu vực bãi đỗ xe ngoài trời được quy hoạch với diện tích khoảng 18ha.

Bên ngoài, nhiều cấu kiện, hệ thống giàn giáo cũng đã được tháo dỡ để bước vào quá trình hoàn thiện.

Sau khi đi vào hoạt động, sân vận động PVF có sức chứa 60.000 người, trở thành một trong những công trình thể thao quy mô lớn tại Việt Nam, chỉ sau sân vận động Vinfast - Trống Đồng tại Hà Nội.

Một nhà thi đấu có sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi ngay cạnh sân vận động PVF cũng sắp hoàn thành.