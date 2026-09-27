Đồng Nai: Yêu cầu hoàn trả nguyên trạng lòng sông Buông trước 30/9

Ngày 27/9, UBND TP Đồng Nai có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai giải pháp xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực sông Buông, phường Phước Tân, trong đó chú ý bảo đảm dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước.

Lãnh đạo TP Đồng Nai yêu cầu kiểm tra lại vị trí cống thoát nước sông Buông đoạn qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tháo dỡ các công trình tạm, cầu tạm, cống tạm phục vụ thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc tháo dỡ phải bảo đảm không ảnh hưởng dòng chảy và hoàn trả nguyên trạng lòng sông Buông trước ngày 30/9.

Ban QLDA cũng được yêu cầu rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc của dự án, bảo đảm công trình không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước tự nhiên tại khu vực. Kết quả phải báo cáo Sở Xây dựng TP Đồng Nai trước ngày 30/9.

Về lâu dài, UBND TP Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án thoát nước toàn lưu vực sông Buông, đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ngập tại phường Phước Tân. Kết quả báo cáo UBND TP trước ngày 15/10.

UBND phường Phước Tân được giao kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm làm ảnh hưởng dòng chảy tự nhiên của sông Buông, đồng thời thanh thải chướng ngại vật cản trở tiêu thoát nước.

Khu dân cư gần cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu liên tục bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trước đó, khu dân cư Hương Phước, phường Phước Tân liên tục xảy ra ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ngày 15/9, Ban QLDA phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra khu vực cống ngang tại Km 1+950 và cầu sông Buông tại Km 2+574, sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về nguyên nhân ngập tại khu dân cư ven sông.

Theo báo cáo, địa phương cho rằng cống thoát nước qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Km 1+950 bị đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước về hạ lưu.

Qua rà soát hồ sơ và kiểm tra hiện trường, Ban QLDA bước đầu xác định cống ngang và cầu vượt sông Buông được thiết kế, thi công theo hồ sơ đã được phê duyệt. Đơn vị cũng cho biết tình trạng ngập tại khu phố Hương Phước đã xảy ra nhiều năm, trước khi dự án cao tốc được triển khai.

Cụ thể, năm 2008, khu dân cư từng ngập sâu 1,5-2m; các năm 2016, 2019 và 2022 tiếp tục xảy ra ngập. Riêng tháng 10/2024, nhiều khu vực ngập sâu 1-1,7m, thời gian ngập kéo dài đến 48 giờ.

Theo nhận định của Ban QLDA, tình trạng bồi lắng khiến lòng sông Buông ngày càng nông, dòng chảy bị thu hẹp là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngập. Khu dân cư Hương Phước nằm ở vùng trũng thấp, cuối nguồn sông Buông nên khả năng tiêu thoát nước cũng hạn chế khi lưu lượng từ thượng nguồn tăng cao.

Ngoài việc tháo dỡ cầu tạm và hoàn trả lòng sông, Ban QLDA sẽ đo đạc, đánh giá khả năng thoát nước của cống tại Km 1+950 để đề xuất phương án xử lý.

Về lâu dài, đơn vị đề xuất cải tạo, mở rộng khoảng 6,9km sông Buông và 2,9km rạch Bà Bướm, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.300 tỷ đồng.