[Video] Hà Nội phê duyệt Đề án 'Sổ đỏ trao tay'

Chiếc lỗ nhỏ ở cuối cán nồi, chảo quen thuộc đến mức nhiều người chẳng mấy khi để ý. Công dụng phổ biến nhất của nó là giúp treo dụng cụ gọn gàng, nhưng với một số thiết kế, chi tiết này còn có thể trở thành chỗ đặt tạm thìa, muôi trong lúc nấu, hạn chế dầu mỡ và nước sốt dây ra mặt bếp.