[Video] Hà Nội phê duyệt Đề án 'Sổ đỏ trao tay'
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”, nhằm giảm các bước trung gian và thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song, liên thông điện tử và thực hiện phân luồng hồ sơ theo mức độ phức tạp.
Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan Nhà nước sai sót; Chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-phe-duyet-de-an-so-do-trao-tay-post991296.html